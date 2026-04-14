El Atlético de Madrid y el Barcelona protagonizarán un partido de altos vuelos en la vuelta de los cuartos de final de la Champions League. Los goles, la tensión, los nervios y la polémica están asegurados en esta eliminatoria que tratarán de defender con uñas y dientes los rojiblancos. El ganador de este cruce se verá las caras en las semifinales con el Arsenal o el Sporting de Portugal. A continuación te contamos la fecha, horario y canal de televisión para ver en directo este encuentro que se disputa en el Metropolitano.

Horario del Atlético de Madrid – Barcelona: cuándo es el partido de cuartos de la Champions League

El Atlético de Madrid recibe en el Metropolitano al Barcelona para disputar el partido que corresponde a la vuelta de los cuartos de final de la Champions League. El combinado dirigido por el Cholo Simeone consiguió ganar por 0-2 en la ida en el Camp Nou hace una semana, por lo que tienen todo de cara para estar en las semifinales de la máxima competición. Pese a tener esa ventaja no pueden confiarse, ya que los de Hansi Flick tendrán que ir con todo a la capital de España para obrar un milagro para remontar la eliminatoria, aunque son conscientes de que no será nada sencillo.

A qué hora es el partido de la Champions League Atlético de Madrid – Barcelona

La UEFA ha programado este emocionante Atlético de Madrid – Barcelona de la vuelta de los cuartos de final de la Champions League para este martes 14 de abril. El organismo que preside Aleksander Ceferin ha fijado el choque entre culés y azulgranas, dos históricos del fútbol español, en el horario de las 21:00 horas, una menos en las Islas Canarias. Se espera que no se produzcan altercados ni incidentes en la previa de este duelo entre los aficionados para que el balón pueda comenzar de manera puntual en el Metropolitano.

Dónde ver gratis el Atlético de Madrid vs Barcelona en directo por TV online y en vivo

Movistar+ fue el medio de comunicación que obtuvo los derechos televisivos para emitir en nuestro país en exclusiva todos los encuentros de la máxima competición continental, así como de la Europa League y de la Conference. Este Atlético de Madrid – Barcelona correspondiente a la vuelta de los cuartos de final de la Champions League se podrá ver por televisión en directo a través del canal Movistar Liga de Campeones, el cual es de pago, por lo que hay que destacar que este choque que se juega en el Metropolitano no se va a poder ver por TV gratis ni en abierto.

Todos aquellos aficionados del cuadro colchonero, del conjunto azulgrana y los amantes del fútbol español y de las competiciones continentales tienen que saber que también podrán ver en directo en streaming y en vivo online el Atlético de Madrid – Barcelona de la vuelta de los cuartos de final de la Champions League mediante la app de Movistar+. Esta aplicación está disponible para ser descargada en dispositivos como teléfonos móviles, smarts TVs y tablets, pero también tenemos que recordar que esta plataforma ofrece a todos sus clientes la posibilidad de ver el choque del Metropolitano con un ordenador por su página web.

Además, en la web de OKDIARIO vas a encontrar la mejor información sobre la previa de este partidazo de la vuelta de los cuartos de final de la Champions League y del resto de encuentros. Narraremos en directo y en vivo online el resultado, goles y minuto a minuto del Atlético de Madrid – Barcelona. Cuando finalice el choque en el Metropolitano publicaremos la crónica y también compartiremos con todos nuestros lectores todas las reacciones importantes que se produzcan en el feudo rojiblanco.

Dónde escuchar por radio en directo el Atlético de Madrid – Barcelona

Por otro lado todos los hinchas de ambos equipos que no vayan a poder ver en directo por televisión ni en vivo online ni en streaming este partidazo de la vuelta de los cuartos de final de la Champions League tienen que saber que podrán escucharlo gratis por la radio. Emisoras como Radio Marca, Cope, la Ser, Onda Cero o RNE van a conectar con el Metropolitano para narrar todo lo que suceda en este vibrante y decisivo Atlético de Madrid – Barcelona.

En qué estadio se juega y quién es el árbitro del partido Atlético de Madrid – Barcelona

El Metropolitano, ubicado en el distrito capitalino de San Blas – Canillejas, será el estadio donde se disputará este vibrante y frenético Atlético de Madrid – Barcelona de la vuelta de los cuartos de final de la Champions League. Este campo se convirtió en la nueva casa de los colchoneros allá por el año 2017 cuando dejaron atrás el mítico e histórico Vicente Calderon. Caben unas 70.000 personas en su interior y desde hace semanas se ha colgado el cartel de no hay entradas para este choque ante el cuadro azulgrana.

La UEFA ha designado al árbitro francés Clément Turpin para que dirija la contienda que protagonizarán el Atlético de Madrid y el Barcelona de la vuelta de los cuartos de final de la Champions League. Su compatriota Jérome Brisard será el encargado del VAR, por lo que revisará todas las polémicas que se produzcan sobre el terreno de juego del Metropolitano para, en el caso de ser necesario, avisar a su compañero y recomendarle que vaya al monitor que estará instalado en la banda a analizar las jugadas en cuestión.