Cómo va el Atlético de Madrid vs Barcelona en directo | Resultado de la segunda parte y goles del partido de Champions League (1-2)

Atlético de Madrid y Barcelona juegan hoy el partido de cuartos de final de la Champions League en el que se decidirá quién pasa a las semifinales de la competición europea. El Atleti busca defender el 0-2 conseguido en la ida ante un Barça que ha salido al Metropolitano decidido a darle la vuelta al resultado. Sigue en directo los goles y la cronología del Atlético de Madrid – Barcelona de Champions hoy en directo.

Atlético de Madrid – Barcelona, en directo online

Atlético y Barcelona buscan las semifinales de la Champions League en el partido que se disputa este martes en el Metropolitano. El cuadro rojiblanco buscará resistir y defender el 0-2 conseguido en el partido de ida ante el cuadro culé, que intentará buscar la remontada en el partido de vuelta. La previa del partido estuvo marcada por la queja de Hansi Flick por la altura del césped del Metropolitano y la posterior reclamación del Barcelona a la UEFA.