Cómo va el Atlético de Madrid vs Barcelona en directo | Resultado de la segunda parte y goles del partido de Champions League (1-2)
Te contamos cómo va el partido del Barcelona contra el Atlético de Madrid y el resultado de la eliminatoria de Champions League hoy
Qué resultado necesita el FC Barcelona ante el Atleti para pasar a semifinales de la Champions League
Atlético de Madrid y Barcelona juegan hoy el partido de cuartos de final de la Champions League en el que se decidirá quién pasa a las semifinales de la competición europea. El Atleti busca defender el 0-2 conseguido en la ida ante un Barça que ha salido al Metropolitano decidido a darle la vuelta al resultado. Sigue en directo los goles y la cronología del Atlético de Madrid – Barcelona de Champions hoy en directo.
Atlético de Madrid – Barcelona, en directo online
Atlético y Barcelona buscan las semifinales de la Champions League en el partido que se disputa este martes en el Metropolitano. El cuadro rojiblanco buscará resistir y defender el 0-2 conseguido en el partido de ida ante el cuadro culé, que intentará buscar la remontada en el partido de vuelta. La previa del partido estuvo marcada por la queja de Hansi Flick por la altura del césped del Metropolitano y la posterior reclamación del Barcelona a la UEFA.
Min 53
A punto de empatar el Atlético
Roza el 2-2 el Atlético después de un buen tiro de Lookman. Julián Álvarez se marchó en solitario y acabó cediendo al atacante que pegó un buen derechazo que se fue fuera por poco.
Min 52
Reclama penalti Lamine
Lamien reclama penalti después de caer dentro del área. Buena jugada del delantero, que acabó tropezando y yendo al suelo. Sigan, dice Turpin.
Min 48
Aprieta el Barcelona
Ataca el Barcelona en los primeros compases de la segunda mitad. El Atlético espera atrás una contra.
Min 46
Comienza la segunda mitad
Se reanuda el juego sin cambios en los dos equipos. Está el Atlético por delante en la eliminatoria.
Descanso en el Metropolitano
Turpin señala el final de una primera de locura en el Metropolitano. Igualó el Barcelona la eliminatoria con dos goles de Lamine y Ferran en 23 minutos. Después, Lookman recortó distancias en una buena contra. Quedan otros 45 minutos de locura en la capital.
Min 41
A punto de marcar Ferran
La vuelve a tener Ferran Torres, pero Musso sacó un buen pie en el mano a mano. A punto de hacer el 1-3 en el Metropolitano.
Min 40
Pide penalti Dani Olmo
Reclama penalti Dani Olmo después de caer dentro del área ante un aparente empujón de Marcos Llorente. El VAR también dice que sigan.
Min37
Espectáculo Griezmann
Qué recital de Antoine Griezmann en el que podría ser su último partido en Champions League. El francés está manejando el partido a su antojo ahora. Exhibición.
Min 30
GOOOOOL DEL ATLÉTICO
Responde el Atlético. Gooooool de Lookman. Qué balón le ha puesto Griezmann a Marcos Llorente. El centrocampista corrió por la derecha y puso un balón de gol para que Lookman vuelva a poner por delante al Atlético en la eliminatoria.
Min 27
De casi Fermínnnnnnnn
Musso evita el tercero del Barcelona después de despejar un buen remate de cabeza de Fermín. Roza el Barcelona el 0-3 en el Metropolitano. Está en la lona el Atlético de Madrid. Se ha quedado tendido el jugador en el suelo con una hemorragia.
Min 23
GOLL DE FERRAN TORRES
Gol del Barcelona. Ferran Torres iguala la eliminatoria con un golazo espectacular. Buen pase de Olmo y el delantero recibió para definir a la escuadra. 0-2 en el minuto 23.
Min 23
Uyyy Griezmannn
A punto ha estado Griezmann de hacer el gol del empate. El francés abrió muy bien para Lookman y el ex del Atalanta puso un buen balón que a punto estuvo de enchufar el galo. Muy buena intervención de Gerard Martín.
Min 17
Baja de revoluciones el partido
Atlético y Barcelona bajan de revoluciones el partido después de un primer cuarto de hora de locura.
Min 10
Otra del Barcelona
Ahora es Dani Olmo el que desperdicia un mano a mano propiciado por un resbalón de Musso. La sacó bien el portero argentino en última instancia. Buen pase de Lamine.
Min 9
Uyy Lookman
Buena ocasión ahora de Lookman, que no pudo rematar bien dentro del área. A punto de hacer el empate el Atlético.
Min 4
GOOL DE BARCELONA
Gol del Barcelona, gol de Lamine Yamal. Qué error de Lenglet, que perdió el balón y el delantero se plantó sólo para definir ante Musso. Recorta distancias el conjunto culé en la eliminatoria (0-1).
Min 3
Ahora ataca el Atlético
Buena contra del Atlético que acabó con un centro peligroso de Giuliano que despejó la defensa culé. Cómo ha empezado el partido.
Min 1
Paradón de Musso
Primera intervención de Lamie Yamal y paradón de Musso. El delantero se plantó en el borde del área y tiró un zurdazo que obligó al argentino a hacer una gran intervención. Primera del Barcelona.
Min 1
¡Comienza el partido!
Comienza el Atlético-Barcelona en el Metropolitano. Mueve el balón el conjunto culé.
Suena el himno de la Championsssssssss
Ya suena el himno de la Champions en el Metropolitano. Esto va a empezar. El Atlético defiende el 0-2 conseguido en el Camp Nou y el Barcelona busca una remontada histórica.
Esto va a empezar
Los jugadores ya están en el túnel de vestuarios y en nada saltarán al terreno de juego. El Metropolitano ya está lleno hasta la bandera. Hay en juego unas semifinales de Champions.
«Van a salir a ganar»
Enrique Cerezo habla en Movistar: «El fútbol es muy especial. Yo creo que el equipo está mentalizado para ganar. Van a salir a ganar». «Lo que diga nuestro entrenador es palabra sagrada», ha dicho el presidente sobre la decisión de Simeone de apostar por Musso.
Saltan a calentar los jugadores
Los jugadores de Atlético y Barcelona ya se encuentran haciendo ejercicios de calentamiento sobre el césped del Metropolitano. Qué ambientazo hay en el estadio rojiblanco.
Ambientazo en el Metropolitano
Espectacular recibimiento de la afición del Atlético a su equipo antes del partido contra el Barcelona. Así lo captaron nuestras cámaras.
Exclusiva de OKDIARIO
OKDIARIO ha cazado a la seguridad del Atlético quitando esteladas a los hinchas del Barça en el Metropolitano. Puedes leer la información exclusiva AQUÍ.
La historia con el Atlético
La estadística está con el Atlético en este duelo contra el Barcelona. El equipo rojiblanco no ha perdido un partido de eliminatoria en casa desde el 2-3 ante el Ajax en la 1996-97. Simeone es el único entrenador en la historia de la Champions que no ha perdido como local. Hoy el Barcelona tendría que ganar por dos goles de diferencia… como mínimo.
El Barça y la queja del césped
La UEFA da la razón al Atlético tras la reclamación del Barcelona por la altura del césped, que es la reglamentaria para el partido. El club culé se quejó en la previa de la altura del césped del Metropolitano.
El Barcelona insiste con la UEFA
El presidente en funciones del Barcelona, Rafa Yuste, se ha pronunciado sobre el ‘caso Pubill’. «Este tema lo están valorando nuestros servicios jurídicos. Deben ver los fundamentos por los que rechazan esta queja y, una vez se valore todo esto, se actuará en consecuencia», ha dicho.
Mensaje del Barcelona
Este es el mensaje que ha publicado el Barcelona en las redes sociales:
«Toda la familia blaugrana, unida y con el corazón en un puño, resta los minutos para que empiece el partido. No sabemos qué nos deparará el destino, pero sí tenemos claro algo: lo daremos absolutamente todo sobre el campo. Con orgullo, pasión y fe hasta el último segundo. Vamos a por todas».
Once del Atlético contra el Barcelona
También se confirma el once del Atlético y la titularidad de Musso. El XI de Simeone es el siguiente: Musso; Nahuel, Lenglet, Le Normand, Ruggeri; Koke, Llorente, Giuliano; Griezmann, Lookman y Julián Álvarez.
XI 🔴⚪ pic.twitter.com/wUimuk9bVG
— Atlético de Madrid (@Atleti) April 14, 2026
Alineación del Barcelona hoy
¡Ya hay once del Barcelona! Flick apuesta por Ferran en la delantera. Este es el once: Joan García; Koundé, Eric, Gerard Martín, Cancelo; Pedri, Fermín, Gavi; Olmo, Lamine Yamal y Ferran.
📋 𝗢𝗡𝗖𝗘 𝗜𝗡𝗜𝗖𝗜𝗔𝗟 #AtletiBarça pic.twitter.com/3jgvSByEzD
— FC Barcelona (@FCBarcelona_es) April 14, 2026
La previa del Atlético-Barcelona
«La batalla final». Así se titula la previa del Atlético-Barcelona escrita por nuestro enviado especial, Alejandro Peinado. La puedes leer AQUÍ.
El vestuario del Atlético
Así luce el vestuario del Atlético de Madrid antes del partido de Champions League ante el Barcelona.
Nuestra piel. pic.twitter.com/KBkvU6mlIL
— Atlético de Madrid (@Atleti) April 14, 2026
Entradas para el Atlético de Madrid – Barcelona FC hoy
El Metropolitano colgará el «no hay billetes» en el Atlético-Barcelona. Las entradas se pusieron a la venta el 21 de marzo y se agotaron en cuestión de días. Los precios fueron desde los 55 euros hasta los 390 en tribuna para el público en general.
Dónde ver en directo gratis y en abierto el Atlético-Barça
Sólo podrás seguir gratis el Atlético-Barcelona a través de este directo que te ofrecemos en OKDIARIO, en el que te estamos contando todo lo que sucede antes, durante y después del partidazo de la Champions. Movistar será el canal que retransmitirá el partido bajo suscripción. También en otras plataformas como Orange.
¿Quién es árbitro del Atlético-Barcelona?
Clement Turpin será el árbitro del Atlético-Barcelona de vuelta de los cuartos de final de la Champions League. El francés está considerado uno de los mejores árbitros por la UEFA y esta es la respuesta del organismo a las quejas del Barcelona.
Así está el vestuario del Barça
El Barcelona ha publicado en sus canales oficiales varios mensajes de motivación para el partido y un vídeo del vestuario.
Tot a punt al vestidor! ✅ #AtletiBarça pic.twitter.com/EOzWz4r5hc
— FC Barcelona (@FCBarcelona_cat) April 14, 2026
Invasión de esteladas
Alerta de invasión de esteladas en el Metropolitano. Más de 3.000 aficionados del Barcelona estarán en las gradas y se espera, como ocurrió en la ida, otra proclama independentista. Te lo cuenta nuestro enviado especial Luis Cobos.
Posible once del Barcelona
Hansi Flick duda con De Jong y la delantera en la vuelta de los cuartos contra el Atlético. En unos minutos se conocerá la alineación. Toda la información AQUÍ.
Posible once del Atlético
Estamos a unos minutos de que se conozca el once del Atlético de Madrid. Simeone alineará una defensa de circunstancias y parece que a Musso en la portería. Consulta AQUÍ toda la información.
Dónde ver el partido
El Atlético-Barcelona comienza a las 21:00 horas y lo podrás ver por TV en el canal Movistar Plus+ (M7). Consulta AQUÍ toda la información sobre el horario y la forma de ver por televisión el partido.
Otra gran noche de Champions
Muy buenas tardes. Bienvenidos a la retransmisión en directo del partido de vuelta de los cuartos de final de la Champions que enfrenta a Atlético y Barcelona. El Metropolitano será testigo de otra gran noche de Champions en la que el cuadro de Simeone defenderá el 0-2 conseguido en el Camp Nou.
Min 56
Gol anulado a Ferran Torres
El VAR invalida un gol a Ferran Torres. Empató el delantero culé, pero estaba en posición ilegal. Ya habían celebrado el tanto incluso.