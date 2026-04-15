Simeone va a por la Champions: «Nos faltan tres partidos y vamos a buscar lo que queremos»

Simeone compareció ante los medios de comunicación empapado de alegría, también de bebida, así lo reflejaba su rostro. La celebración en el vestuario había sido intensa, aunque comedida, pues en apenas 72 horas se juegan un título contra la Real Sociedad en la final de Copa del Rey. Pero, que les quiten lo bailao. Este martes sellaron el pase a semifinales de Champions tras derrocar al Barcelona de Lamine Yamal. El Atlético se levantó del golpe inicial azulgrana e impuso su ley.

«Qué bien juegan. Cuando empezó el partido me decía, ‘no es verdad’. Van a una velocidad terrible. Cometimos errores que les permitieron sacar beneficio. Se nos hizo difícil de controlar. Tuvimos la posibilidad de caernos y bajar los brazos, pero seguimos jugando el partido que creíamos. Lo hicimos con Griezmann, Koke, Llorente, Musso, Lookman… Su gol nos metió en el partido. En el segundo tiempo ellos bajaron la intensidad porque venían de jugar el sábado. Lo sabíamos. Nuestros cambios nos dieron fuerza. Empezamos a ganar cuando llegamos en el autobús. Van 14 años en el club y no dejo de emocionarme día a día», inició Simeone.

El golpe del Atlético lo dio Lookman, fichaje invernal rojiblanco que se ha saltado la clásica mili cholista. «Sigue en evolución total. Está mejorando mucho en la parte defensiva y eso le da más peso en el equipo. Tiene creatividad, uno contra uno… Creo que nunca tuvimos futbolistas de esas características. Jugamos con muchos delanteros y la verdad que me encanta lo que hace. Lo hace con el corazón. Fue muy importante ofensivamente. Necesitamos más de él. Tiene más. Quiero a ese futbolista», explicó Simeone.

Alcanza el Atlético sus séptimas semifinales de Champions, las cuartas desde que Simeone se hizo cargo del club rojiblanco en 2011. En otras palabras, el Cholo ha llegado a más antesalas de la final en 14 años que los 108 años de historia del club. La Champions le fue esquiva en 2014 y 2016, cuando cayó en las finales ante el Real Madrid. Confía en que este año puede ser el año. «Me voy con la ilusión de cumplir los tres partidos que nos faltan. Tenemos muy claro lo que queremos y lo vamos a buscar», dijo el Cholo.

Simeone se decidió por Musso en portería en detrimento de un Oblak que lleva un mes sin vestirse de corto. Lo que en otras temporadas hubiera sido caótico, este curso pasa por alto por el buen rendimiento del argentino. También en la vuelta de cuartos de final. Le negó el gol a Fermín que hubiera supuesto el 0-3 y dejado muy tocado al Atlético. «Tengo muy buena charla tanto con Musso como con Oblak. Busco lo mejor para el equipo. Oblak está volviendo. Los necesitamos a los dos. Es muy importante que estén en la mejor forma posible», finalizó Siemone.