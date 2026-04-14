Flick se niega a culpar al árbitro: «No quiero hablar de esto porque es algo que no puedo cambiar»

Flick compareció ante los medios de comunicación con semblante serio, el que le dejó la eliminación de su equipo a manos del Atlético. El Barcelona llegó a igualar la eliminatoria en apenas 23 minutos con los goles de Lamine y Ferran Torres, pero Lookman devolvió el golpe y Eric García se hizo el harakiri al ser expulsado. Volvieron los azulgranas a terminar con uno menos y el Atlético se hizo grande. Vuelve a eliminar al Barcelona de una competición. Lo hizo en Copa del Rey y lo repitió en Champions.

«Estamos decepcionados. Hemos tenido la oportunidad de hacer el 0-3 y finalmente hemos concedido ese gol. Tuvimos muchas oportunidades, pero no las materializamos. Estamos decepcionados. Hemos hecho un partido fantástico e incluso jugando con uno menos lo hemos hecho genial. No hemos tenido mucha suerte en esta eliminatoria y tenemos que aceptarlo. El fútbol es así. Tenemos que hacer las cosas mejor, pero lo hemos dado todo y el equipo no ha conseguido el objetivo. Estoy muy satisfecho con la entrega de mi equipo», inició Flick.

El arbitraje volvió a estar en el centro del huracán. En la ida expulsó a Cubarsí y en la vuelta a Eric García. Todo ello con el penalti de Pubill entre medias. Una pena que la UEFA analizó y dio la razón al arbitraje, es decir, estuvo bien no señalarla. Al acabar en el Metropolitano, Flick esquivó hablar de los árbitros. «No quiero hablar de esto porque es algo que no puedo cambiar. Es bueno para vosotros que hable, pero no lo quiero hacer», explicó.

Confía en amarrar la Liga cuanto antes y ya piensa en la próxima temporada. «Los jugadores deben dar un paso. Somos un equipo joven. Mejoraremos en estas cosas. Todo el mundo puede estar contento hoy con lo que hemos hecho. Cada día hay que aprender y ser mejores. Trabajamos con los jugadores. Estamos decepcionados, pero es fútbol. Hemos hablado de cómo mejorar. En la primera parte, debimos marcar más goles. No esperábamos su gol. Nos merecíamos estar en la semifinal», explicó Flick.

La ilusión del Barcelona es ganar la Liga en el Clásico ante el Real Madrid. Para ello deben ganar sus partidos. «No me importa cuándo la ganemos, la quiero ganar. Es duro. Hay que centrarse en LaLiga. Creíamos que podíamos remontar. Hay que aceptarlo. El paso es ganar LaLiga, estamos en el camino. Hay que seguir. Mantener la mentalidad. Estamos decepcionados. Todos. Ganar la Champions es un sueño. Hay que aprender de las cosas a mejorar. Somos un equipo joven. La próxima temporada, mejoraremos», finalizó Flick.