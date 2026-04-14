La afición del Barcelona la lió en la zona visitante de fondo norte del Metropolitano cuando en el minuto cuatro encendieron una bengala en la grada, un aspecto que está prohibido por UEFA en partidos de la Champions League. Sucedió en el minuto cuatro de juego tras el gol de Lamine Yamal que adelantó al Barça en el partido.

Lamine Yamal adelantó al Barcelona en el minuto cuatro de partido tras un error garrafal de Lenglet. El central del Atlético de Madrid se la regaló a Ferran Torres cerca de su área, dejó su hueco vacío en defensa y por ahí se coló la estrella culé, que batió a Musso de manera sencilla. Era el 0-1 y metía de lleno al equipo de Hansi Flick en la eliminatoria.

Fue en ese momento de celebración por el gol de Lamine Yamal cuando los seguidores del Barcelona desplazados al Metropolitano encendieron una bengala. La seguridad rojiblanca tuvo que acercarse a la zona para apagar el artefacto.