Atlético de Madrid – Barcelona en directo online | Sigue en vivo el partido de Champions League hoy

Atlético de Madrid y Barcelona se enfrentan este martes 14 de abril en el partido de vuelta de los cuartos de final de la Champions League que se disputa en el Metropolitano. Los de Simeone buscan defender el 0-2 conseguido en la ida disputada en el Camp Nou el miércoles pasado. Sigue en vivo y en directo el Atlético-Barcelona de la Champions League a través de OKDIARIO.

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Atlético y Barcelona buscan las semifinales de la Champions League en el partido que se disputa este martes en el Metropolitano. El cuadro rojiblanco buscará resistir y defender el 0-2 conseguido en el partido de ida ante el cuadro culé, que intentará buscar la remontada en el partido de vuelta. La previa del partido estuvo marcada por la queja de Hansi Flick por la altura del césped del Metropolitano y la posterior reclamación del Barcelona a la UEFA.

La estadística juega en contra del Barcelona, que nunca ha eliminado al Atlético en Champions en las dos últimas ocasiones en las que se han enfrentado (2013-14, 2015-16). La historia también está con el cuadro rojiblanco, ya que en Europa no pierde en casa desde 1977 y han ganado las 22 eliminatorias que vencieron en el partido de ida. Además, en eliminatoria no conoce la derrota en casa en partidos de mata a mata en Champions League.

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