Convocatoria del Barcelona contra el Atlético de Madrid: Bernal viaja sin el alta médica

Marc Bernal viaja a Madrid con la convocatoria del Barcelona este lunes por la mañana a la espera de recibir el alta médica para poder disputar la vuelta de los cuartos de final de la Champions League contra el Atlético de Madrid en el Metropolitano. Un partido en el que el equipo azulgrana tendrá que remontar el 0-2 de la ida y los colchoneros aguantar el resultado para poder estar en semifinales de la Copa de Europa.

El Barcelona disputa este miércoles la vuelta de los cuartos de final en el tercer partido consecutivo contra el Atlético de Madrid y el sexto de la temporada. Una batalla que tendrá su capítulo final en el Metropolitano con el premio de pasar a las semifinales de la Champions League. Los colchoneros traen un gran resultado de la ida en el Camp Nou (0-2) y en el cuadro culé solamente piensan en la remontada.

La gran novedad y sorpresa de la convocatoria del Barcelona para este partido de Champions es la inclusión de Marc Bernal. El centrocampista culé viaja a Madrid sin tener el alta médica y espera recibirla en el entrenamiento de esta tarde y así poder sentarse en el banquillo de Hansi Flick durante el partido.

Bernal sufrió un esguince en su tobillo durante el primer Atlético de Madrid-Barcelona de esta trilogía a principios del mes de abril. El de Liga. El canterano blaugrana fue suplente, salió antes del descanso y en la reanudación cayó lesionado. Tenía para diez días, pero intentará forzar para estar este miércoles junto a sus compañeros.

Els convocats per viatjar a Madrid! ✈️ pic.twitter.com/zjGTW4hqVX — FC Barcelona (@FCBarcelona_cat) April 13, 2026

Convocatoria del Barcelona

Esta es la convocatoria del Barcelona para medirse al Atlético de Madrid en la vuelta de los cuartos de final de la Champions League este martes en el Metropolitano a partir de las 21:00 horas: Joan Garcia, Szczesny, Kochen, Cancelo, Balde, Araujo, Gerard Martín, Koundé, Eric, Cortés, Xavi Espart, Gavi, Pedri, Fermín, Casadó, Olmo, De Jong, Bernal* (pendiente del alta), Tommy, Ferran, Lewandowski, Lamine Yamal, Rashford y Roony.