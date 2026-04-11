El Pizjuán engulle a la juventud del Atlético y el Sevilla respira

El estadio Ramón Sánchez Pizjuán engulló a la juventud atlética y el Sevilla salvó el primer match ball por la permanencia ante un Atlético de Madrid plagado de suplentes y con cuatro canteranos en el once (2-1). El equipo hispalense evitó más drama en un sábado en el que la victoria del Elche durante la tarde le había enviado a puestos de descenso. Los goles de Akor Adams de penalti y de Nemanja Gudelj dieron un respiro a la entidad andaluza, que con 34 puntos ascendió a la decimoquinta posición de la Liga.

Luis García Plaza logró su primer triunfo como entrenador del Sevilla en su estreno ante el Pizjuán tras la derrota en Oviedo en su debut. Diego Pablo Simeone se lo puso fácil, con 10 cambios en su alineación respecto a la del pasado miércoles en Barcelona. La apuesta del técnico argentino por la Champions League le costó otros tres puntos y la diferencia con el Villarreal, tercero, puede ser de cuatro al término de la jornada 31 si gana al Athletic Club en San Mamés.

Fruto de la necesidad y la obligación, el Sevilla salió a dar una imagen luchadora ante una afición que le esperaba con el cuchillo entre los dientes. La primera ocasión llegó en el 2′, cuando Rubén Vargas chutó de cabeza y en el remate los hispalenses pidieron penalti por mano de Marc Pubill. El árbitro Díaz de Mera no lo consideró, pero a los cuatro minutos sí señaló la pena máxima en una falta del central del Atlético Madrileño Dani Martínez a Isaac Romero en su intento de despeje.

No sin antes revisarlo en el VAR, ya que en directo se la había tragado. El encargado de disparar fue Akor Adams y no perdonó pese a que Juan Musso le puso suspense llegando a tocar la pelota. El remate del nigeriano iba fuerte y ajustado a la izquierda y terminó en la red. El gol provocó que el Sevilla se viniese arriba, pero el Atlético aprovechó una mala defensa para empatar en el 35′.

Javier Boñar empata y llora

La jugada, creada por Thiago Almada, tuvo como protagonistas a dos canteranos. El lateral izquierdo, Julio Díaz, envió un gran centro a un Javier Boñar que entró con mucha ventaja y remató con la cabeza y con el alma para mandarla dentro. Debut soñado con el primer equipo del Atlético y pura emoción en la celebración del gol.

Al igual que antes el Sevilla, el tanto de Boñar empujó al Atlético hacia adelante y la resolución fue la misma. Gudelj hizo el segundo y definitivo de los sevillistas en el descuento, completamente solo en el centro del área al rematar un buen córner de Vargas. Toda la acción se sucedió en la primera parte, aunque la segunda estuvo llena de suspense.

El Sevilla se echó para atrás y el Atlético, pese a tener la mente puesta en la vuelta de cuartos de final del próximo martes en el Metropolitano, se lanzó hacia arriba. Simeone, que vio el partido desde la grada por sanción, sólo introdujo a un titular desde el banquillo, Ademola Lookman, que pudo incluso igualar en el descuento. Sus otros cambios fueron Javi Morcillo y Jano Monserrate.

Alivio del Sevilla a costa del Atlético

El espíritu joven no le dio al cuadro colchonero para evitar la tercera derrota seguida en Liga tras las del derbi con el Real Madrid y la del Barça. El Pizjuán se cayó en un final de sudor y lágrimas y una alegría que no les frenó de cantar el ya clásico «¡directiva dimisión!» Triunfo ultranecesario para un Sevilla que encara el tramo decisivo con el alivio de no ser uno de los tres de abajo.