El Barcelona ha sentenciado la Liga a siete jornadas del final tras ganar al Espanyol en el derbi catalán de este sábado en el Camp Nou por 4-1 gracias a un doblete de Ferran Torres y los tantos al final del partido de Lamine Yamal y Rashford. El gol perico lo anotó Pol Lozano. El conjunto culé le saca ya nueve puntos al Real Madrid y tiene el campeonato en el bolsillo.

Ya puede pensar el Barcelona en la Champions League para intentar remontar en el Metropolitano el 0-2 de la ida contra el Atlético de Madrid. Y lo hará tras sentenciar la Liga y golear al Espanyol. Una doble alegría para el culé. La mala noticia fue la lesión de Gerard y los 90 minutos de Pedri y Lamine Yamal. Inexplicable lo último.

Derbi catalán en el Camp Nou y Hansi Flick no se fiaba del Espanyol a pesar que el Real Madrid estaba a seis puntos antes de empezar su partido. El entrenador alemán sí le dio descanso a jugadores como Koundé, Cancelo, Rashford, Olmo o Lewandowski. Pero apostó por Lamine Yamal y Pedri de inicio para sorpresa de muchos.

No tuvo mucha historia este derbi catalán desde los primeros compases del encuentro. El Barcelona se hizo dueño del esférico desde el primer momento. Dominaba el partido e impuso su superioridad, con ganas de sentenciar la Liga por la vía rápida.

Ferran sonríe de nuevo con el Barcelona

Tardó nueve minutos el Barcelona en abrir el marcador y comenzar a reflejar en el marcador su superioridad contra el Espanyol. Gol de Ferran Torres para el 1-0, el primero del delantero valenciano después de mes y medio sin ver portería. Lo celebró con reivindicación particular. El centro llegó desde la esquina y desde la bota de Lamine Yamal. Dmitrovic, por su parte, no estuvo fino bajo palos.

Fue un espejismo la llegada de Kike García tres minutos después al contragolpe. Se quedó solo en carrera el delantero perico, pero su remate, demasiado flojo, fue directo a las manos de Joan García. El Espanyol no estaba ni dando el susto.

No tardó mucho más el Barcelona en sentenciar el partido, al igual que la Liga. Antes de la media hora de juego, en el minuto 24, entre Cubarsí y Gavi recuperaron una buena pelota en el centro del campo e iniciaron un ataque. Ahí apareció la magia de Lamine Yamal con un pase perfecto al espacio con el exterior para que Ferran con un toque sutil, hiciese el 2-0. Doblete del tiburón en la tarde en la que estaba recuperando su sonrisa.

Gerard Martín cae lesionado

Tras el segundo gol azulgrana, dos minutos después, Dolan lo intentó de nuevo con un centro chut al travesaño. Nada más ofreció el Espanyol en una primera parte en la que terminó llenándose de tarjetas amarillas. A la media hora de juego buscó Lamine un disparo de falta directa que se marchó rozando el travesaño.

El Barcelona perdonó el tercero antes del descanso con varias oportunidades claras de Eric o Fermín que despejó Dmitrovic. El partido estaba a merced para el equipo culé. Minutos antes de llegar al tiempo de recuperación, Gerard Martín sufrió una lesión muscular en la que él solo se tira al suelo. Siguió hasta el descanso y en ese momento se quedó en vestuarios.

Contratiempo importante para Hansi Flick la lesión de Gerard Martín, sobre todo para el duelo de Champions del próximo martes en el Metropolitano contra el Atlético de Madrid. Una defensa culé que se quedará en cuadro en Europa.

El Espanyol se mete en el partido

Sacó Manolo González a Roberto en la segunda parte y dio un paso adelante el Espanyol para ser más valiente. De hecho, Kike le dio al palo en una de sus primeras ocasiones en la segunda mitad.

El partido dio un giro radical entre el minuto 54 y 55. Primero marcó el Barcelona en una jugada a balón parado. Lamine Yamal centró al segundo palo, Eric cabeceó y Ferran la empujó sobre la línea para hacer su hat-trick. Pero era fuera de juego de Eric en el primer remate.

Un giro en el que pasamos del posible 3-0 a un 2-1 que metió de lleno al Espanyol en el partido. Buena llegada perica tras un saque de banda ofensivo; la pelota queda muerta en el área tras pelearla Kike, y desde segunda línea llega Pol Lozano para hacer un golazo al palo largo y batir a su ex compañero Joan García.

El partido era otro en el Camp Nou con un Espanyol mucho más metido en el duelo y un Barcelona que, tras relajarse con un resultado cómodo, ahora tenía que volver a enchufarse. Dos cambios hizo Flick en el 65 sacando a Rashford y Cancelo por Gavi y Balde. Sorprendía que Pedri y Lamine siguieran jugando.

El Espanyol estaba vivo en el partido y en el 68, Joan García tuvo que hacer una buena estirada tras un cabezazo a portería. Un minuto después lo intentó Cancelo en una buena contra, cuyo disparo fue a las manos de Dmitrovic. Manolo sacó a Pere Milla y Terrats en el 71′.

El cuarto cambio de Flick llegó en el 73 para quitar al goleador Ferran por Dani Olmo. No quitaba el alemán a Lamine Yamal y Pedri. Y en el 83 llegó el último cambio. Regresó De Jong a jugar con el Barça por Fermín.

Lamine sentencia el derbi catalán

Sentenció el derbi catalán Lamine Yamal en el minuto 87 marcando el 3-1 que le dio la victoria al Barcelona contra el Espanyol. Casadó le metió un buen pase filtrado, Dmitrovic salió con poca fuerza y Lamine se la llevó para quedarse a portería vacía y dejar el partido finiquitado.

Llevaba buscando Lamine Yamal su gol todo el partido. Y encontró su fotito al final para marcarse también un baile. Dos minutos después, en el 89, Rashford convirtió la victoria en una goleada marcando el 4-1 tras un buen pase de De Jong y un buen remate a la media vuelta.