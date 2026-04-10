Consulta la fecha, horario y canal de televisión para ver por televisión el derbi Barcelona - Espanyol de la Liga Este Barcelona - Espanyol corresponde a la jornada 31 de la Liga y se jugará en el Camp Nou El derbi catalán promete ser apasionante con el Barcelona y el Espanyol luchando por llevarse los tres puntos

Tras la derrota en la Champions League frente al Atlético, al Barcelona le toca cambiar el chip para levantarse en un duelo tan importante como es este encuentro frente al Espanyol en la jornada 31 de la Liga. Los azulgranas son conscientes de que un triunfo ante uno de sus eternos rivales les acercaría hacia el título, pero tendrán que trabajar para lograr los tres puntos. A continuación te contamos cuándo es, a qué hora empieza y dónde ver por televisión en directo y en vivo online el derbi catalán que se juega en el Camp Nou.

Horario del Barcelona – Espanyol: cuándo es el derbi catalán de la Liga

El Barcelona recibe en el Camp Nou al Espanyol para jugar el partido que corresponde a la jornada 31 de la Liga. El conjunto que dirige Hansi Flick irá con todo a este derbi catalán porque un triunfo le seguiría acercando al título liguero, mientras que también estarán mirando de reojo el choque de la Champions League frente al Atlético del próximo martes, donde tendrán que remontar, por lo que el germano podría tirar de rotaciones. Por su parte, el cuadro blanquiazul ha dado un bajón tremendo en este 2026 y esperan dar la sorpresa en este choque que es tan importante para sus aficionados.

A qué hora es el partido de la Liga Barcelona – Espanyol

La Liga ha programado este vibrante Barcelona – Espanyol correspondiente a la jornada 31 del torneo liguero español para este sábado 11 de abril. El organismo que controla el campeonato de nuestro país ha fijado el derbi catalán entre azulgranas y periquitos en el horario de las 18:30 horas, una menos en las Islas Canarias. Todo debería transcurrir con total normalidad en la previa entre las aficiones de ambos conjuntos sin incidentes para que el árbitro pueda dar comienzo al choque de manera puntual en el Camp Nou.

Dónde y cómo ver gratis el Barcelona vs Espanyol en directo por TV online y en vivo

Los medios de comunicación que compraron los derechos televisivos para retransmitir en exclusiva en nuestro país los diferentes partidos que se disputan en la competición liguera nacional fueron Movistar+ y Dazn. Esto quiere decir que el Barcelona – Espanyol de la jornada 31 de la Liga se podrá ver en directo por televisión a través del canal que Dazn tiene disponible en diferentes plataformas. Tenemos que recordar que este canal es de pago y habrá que estar suscrito para poder disfrutar de todo lo que ocurra en el Camp Nou, ya que el derbi catalán no se podrá ver gratis ni en abierto por TV.

Todos los aficionados del conjunto culé, del cuadro periquito y los seguidores del fútbol español en general también van a poder disfrutar en directo en streaming y en vivo online de este Barcelona – Espanyol correspondiente a la jornada 31 de la Liga a través de la app de Dazn. Esta aplicación se puede descargar en dispositivos como teléfonos móviles, tablets y smarts TVs, pero también recordamos que esta plataforma pondrá a disposición de todos sus clientes su página web para que puedan acceder a ella con un ordenador y no perderse nada de lo que suceda en el Camp Nou.

Además, como es habitual, en la web de OKDIARIO te vamos a ofrecer la mejor información sobre todo lo que suceda en esta jornada 31 de la Liga y también en la previa de este derbi catalán. Narraremos en directo y en vivo online el resultado, goles y minuto a minuto del Barcelona – Espanyol y una vez se escuche el pitido final en el Camp Nou publicaremos la crónica, como también compartiremos con todos nuestros lectores las reacciones relevantes que se produzcan en la Ciudad Condal.

Dónde escuchar por radio en directo el Barcelona – Espanyol

Por otro lado, todos aquellos aficionados de estos dos equipos catalanes que no puedan ver en directo por televisión ni en streaming ni en vivo online este derbi catalán de la jornada 31 de la Liga deben saber que van a poder escucharlo por la radio gratis. Emisoras como Cope, Radio Marca, la Ser, Onda Cero o RNE conectarán con el Camp Nou para narrar el minuto a minuto de todo lo que suceda en el Barcelona – Espanyol.

En qué estadio se juega y quién es el árbitro del partido Barcelona – Espanyol

El Camp Nou, que se encuentra situado en el barrio de Les Corts, será el escenario donde se jugará este derbi catalán Barcelona – Espanyol de la jornada 31 de la Liga. Este campo fue inaugurado en 1957, pero los dos últimos años los pasó de reformas y todavía no se han terminado, por lo que por ahora sólo pueden entrar en él unas 62.000 personas. Aún así, se espera un gran ambientazo en este estadio este sábado, ya que los aficionados son conscientes de la importancia que tiene el choque para el equipo azulgrana.

El Comité Técnico de Árbitros de la RFEF ha designado a Alejandro José Hernández Hernández como el colegiado principal de este Barcelona – Espanyol correspondiente a la jornada 31 de la Liga. A los mandos del VAR en el derbi catalán estará Valentín Pizarro Gómez, por lo que será el responsable de revisar todas las jugadas polémicas que se produzcan para, en el caso de ser necesario, avisar a su compañero y recomendarle que se acerque al monitor instalado en la banda del Camp Nou para que analice la acción en cuestión y tome una decisión.