El Barcelona y el Espanyol van a disputar uno de los partidos más destacados de este fin de semana por todo lo que lo rodea. Primero, porque un derbi catalán siempre tiene goles, polémicas y tensión, mientras que también habría que añadirle que estamos en el tramo final de la temporada y cualquier resultado puede acabar siendo muy importante para el devenir del campeonato. Te contamos en directo y en vivo online el resultado, goles y minuto a minuto de todo lo que suceda en este choque que se juega en el Camp Nou que es de la jornada 31 de la Liga.

Barcelona – Espanyol, en directo: a qué hora juegan, dónde ver online y última hora del partido de la Liga en vivo gratis

Así está la clasificación de la Liga

El Barcelona es el líder indiscutible de la clasificación de la Liga con 76 puntos en su casillero. Por detrás estaría el Real Madrid con 70 unidades tras el empate de ayer frente al Girona. Esto significa que si los culés consiguen llevarse el triunfo esta tarde en el Camp Nou ante el Espanyol se pondrían nueve puntos por encima de los pupilos de Álvaro Arbeloa, por lo que significaría dar un golpe sobre la mesa, aunque todavía hay un Clásico que disputarse. Por otro lado, el cuadro periquito ha dado un bajón considerable en la tabla y se han empezado a alejar ya de los puestos europeos.

Mirando a la Champions League

Este partido es muy importante para el Barcelona, ya que podrían acercarse al título liguero como también por lo que significa para los aficionados ganar el derbi catalán frente al Espanyol. Pese a que los tres puntos son vitales, es imposible que Hansi Flick y los jugadores no miren al choque del próximo martes que se jugará en el Metropolitano en la vuelta de los cuartos de final de la Champions League. El Barça cayó en la ida por 0-2 frente al Atlético de Madrid y ahora tienen la dura tarea de tener que remontar la eliminatoria, algo que no será nada fácil.

¡Vaya derbi catalán!

¡¡Muy buenas tardes a todos!! Bienvenidos a la retransmisión en directo y en vivo online del resultado, goles y minuto a minuto del Barcelona – Espanyol que corresponde a la jornada 31 y que se disputará en el Camp Nou. El cuadro azulgrana espera darle una alegría a sus aficionados frente a uno de sus eternos rivales en este choque que será apasionante, ya que siempre hay goles y polémicas. Los periquitos no están firmando un buen 2026 y esperan poder dejar atrás ese bajón que han dado para dar un paso al frente y poder pelear por competiciones europeas.