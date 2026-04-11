Barcelona – Espanyol, en directo: a qué hora juegan, dónde ver online y última hora del partido de la Liga en vivo gratis
Sigue en directo y en vivo online el resultado, goles y minuto a minuto del Barcelona - Espanyol de la Liga
El Barcelona - Espanyol es de la jornada 31 de la Liga y este derbi catalán se jugará en el Camp Nou
El Barcelona puede dar un golpe a la Liga si consigue llevarse los tres puntos en el derbi
El Barcelona y el Espanyol van a disputar uno de los partidos más destacados de este fin de semana por todo lo que lo rodea. Primero, porque un derbi catalán siempre tiene goles, polémicas y tensión, mientras que también habría que añadirle que estamos en el tramo final de la temporada y cualquier resultado puede acabar siendo muy importante para el devenir del campeonato. Te contamos en directo y en vivo online el resultado, goles y minuto a minuto de todo lo que suceda en este choque que se juega en el Camp Nou que es de la jornada 31 de la Liga.
Barcelona – Espanyol, en directo: a qué hora juegan, dónde ver online y última hora del partido de la Liga en vivo gratis
Así está la clasificación de la Liga
El Barcelona es el líder indiscutible de la clasificación de la Liga con 76 puntos en su casillero. Por detrás estaría el Real Madrid con 70 unidades tras el empate de ayer frente al Girona. Esto significa que si los culés consiguen llevarse el triunfo esta tarde en el Camp Nou ante el Espanyol se pondrían nueve puntos por encima de los pupilos de Álvaro Arbeloa, por lo que significaría dar un golpe sobre la mesa, aunque todavía hay un Clásico que disputarse. Por otro lado, el cuadro periquito ha dado un bajón considerable en la tabla y se han empezado a alejar ya de los puestos europeos.
Mirando a la Champions League
Este partido es muy importante para el Barcelona, ya que podrían acercarse al título liguero como también por lo que significa para los aficionados ganar el derbi catalán frente al Espanyol. Pese a que los tres puntos son vitales, es imposible que Hansi Flick y los jugadores no miren al choque del próximo martes que se jugará en el Metropolitano en la vuelta de los cuartos de final de la Champions League. El Barça cayó en la ida por 0-2 frente al Atlético de Madrid y ahora tienen la dura tarea de tener que remontar la eliminatoria, algo que no será nada fácil.
¡Vaya derbi catalán!
¡¡Muy buenas tardes a todos!! Bienvenidos a la retransmisión en directo y en vivo online del resultado, goles y minuto a minuto del Barcelona – Espanyol que corresponde a la jornada 31 y que se disputará en el Camp Nou. El cuadro azulgrana espera darle una alegría a sus aficionados frente a uno de sus eternos rivales en este choque que será apasionante, ya que siempre hay goles y polémicas. Los periquitos no están firmando un buen 2026 y esperan poder dejar atrás ese bajón que han dado para dar un paso al frente y poder pelear por competiciones europeas.
Hansi Flick
Por su parte, el técnico culé también analizó la actualidad del Barça en la sala de prensa y sigue dándole vueltas al partido de hace unos días frente al Atlético y a la polémica que rodeó a dicho choque. Las declaraciones de Hansi Flick.
Manolo González
El entrenador del Espanyol ha hablado en la previa de este derbi catalán y ha asegurado que aunque el Real Madrid haya empatado ayer el Barcelona irá con todo a ganar y no pensará en la Champions League. Las palabras de Manolo González.
Julián Álvarez
Joan Gaspart, ex presidente del Barcelona, ha desvelado que tuvo una conversación con Enrique Cerezo sobre el delantero argentino del Atlético, asegurando que Julián Álvarez será culé.
Vitor Roque
Deco, actual director deportivo del Barcelona ha hablado sobre la incorporación de Vitor Roque, dejando claro que se equivocaron en su día.
El árbitro del Barcelona – Espanyol
El CTA escogió a Hernández Hernández como el árbitro del derbi catalán. El colegiado canario ha sido escogido para ir al Mundial 2026 del próximo verano.
Alineación del Espanyol
Y ya conocemos también a los escogidos por Manolo González para intentar asaltar el Camp Nou: Dmitrovic; El Hilali, Cabrera, Calero, Romero; Pol Lozano, Urko, Edu Expósito; Dolan, Ngonge, Kike García.
Dónde ver por TV el derbi Barcelona – Espanyol
Este derbi catalán Barcelona – Espanyol se podrá ver en directo por televisión a través del canal de pago Dazn. En la web de OKDIARIO te vamos a contar gratis y en abierto en vivo online y en streaming todo lo que ocurra en el Camp Nou.
Alineación del Barcelona
Ya conocemos a los once escogidos por Hansi Flick para intentar llevarse el derbi catalán. Esta es la alineación oficial del Barcelona hoy contra el Espanyol: Joan García, Araújo, Gerard Martín, Cubarsí, Balde; Pedri, Fermín, Eric; Ferran Torres, Lamine Yamal.
Joan García
Uno de los nombres propios de este derbi es, sin duda, el de Joan García, que vuelve a enfrentarse al Espanyol. Este será el segundo derbi del guardameta catalán.
Todo listo en el Camp Nou
Y ya está todo preparado en el feudo azulgrana para que arranque este derbi catalán de la jornada 31 de la Liga. En nada conoceremos las alineaciones del Barcelona y del Espanyol y veremos si Hansi Flick rota.
A qué hora empieza el derbi catalán Barcelona – Espanyol
Recordamos que el horario escogido para el Barcelona – Espanyol es el de las 18:30 horas, por lo que no queda nada para que ruede el balón en el Camp Nou.