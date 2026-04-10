Flick no olvida la jugada de Pubill en Champions: «Se puede cometer un error, pero no dos»

Hansi Flick compareció en la sala de prensa de la Ciudad Deportiva Joan Gamper para analizar la previa del derbi catalán de Liga que este sábado desde las 18:30 horas medirá a Barcelona y Espanyol en el Camp Nou. El entrenador alemán siguió rajando contra el arbitraje UEFA en el partido de Champions contra el Atlético de Madrid.

«Todo el mundo sabe lo importante que es para el club, para las aficiones. Hay mucha gente de La Masia que sabe qué es un derbi y lo importante que es ganarlo», comenzó declarando Hansi Flick en sala de prensa sobre la importancia del derbi contra el Espanyol.

Sobre posibles rotaciones pensando en la Champions: «Lo veremos. Tendremos que encargarnos de la gestión de minutos como siempre. Hay mucha calidad en este equipo y el equipo titular de mañana va a ser fantástico».

«No sé cuál será el resultado, pero me parece perfecto que el club nos apoye. Todo el mundo lo piensa: se puede cometer un error, pero no dos, así que me parece perfecto», señaló Hansi Flick sobre el comunicado del club contra el arbitraje de UEFA.

Más sobre la polémica de la Champions: «Para esto tenemos el VAR. Si ven algo que no es correcto, tienen que avisar al árbitro, y esto es lo que eché en falta en este partido. Hay muchas cosas que se pueden mejorar. También es verdad que nosotros no hicimos nuestro mejor partido y cometimos errores, pero los errores del árbitro decidieron el partido».

«Tiene que ir paso a paso. El siguiente es mañana, veremos como se encuentra y qué decidimos, el siguiente paso ya será el martes. Me alegraré cuando le tengamos de vuelta pero de momento, paso a paso», dijo Hansi Flick sobre el regreso de Frenkie De Jong.

Flick analiza el derbi contra el Espanyol

Sobre Lamine Yamal: «Veremos si descansa. Para él es bueno empezar el partido pero veremos, no lo hemos decidido, habrá que esperar a mañana».

«No es momento de hablar de esto. Tenemos grandes objetivos por delante y todos los jugadores tienen que centrarse en darlo todo por esto equipo, club y afición. No es momento de hablar de esto. Esto es trabajo de Deco», comentó sobre la renovación de Lewandowski.

«La Liga es la base y por lo que juegas. Pero el sueño para todo el mundo es la Champions, por esto estamos aquí. En todos los partidos ves que los jugadores están un 5% por encima del 100%. Nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo del día a día por la liga, pero al final el objetivo es la Champions», comentó sobre su objetivo esta temporada.

«¿Arbeloa? No, nada. No pierdo mi energía con esto. Me parece bien, es su opinión. Yo me centro en mi equipo y nada más. No me interesa, no me preocupan este tipo de casos. Es lo que se hace, generar ruido alredeor nuestro, es como van las cosas. Estamos en una buena posición y tenemos que ganar cada partido. Al final es como queremos hacer las cosas, no pensar en los demás y centrarnos solo en nosotros», comentó sobre las opiniones del entrenador del Real Madrid.