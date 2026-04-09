Flick vuelve a incumplir su palabra y raja otra vez de los árbitros

«No me gusta hablar de los árbitros», «a mis jugadores les digo que no pierdan el tiempo hablando con los árbitros», «nosotros no ponemos excusas, somos humanos y cometemos errores, los árbitros tienen un trabajo duro y hay que cuidarlos, no es algo fácil para ellos» y «para mí lo más importante es que todos somos humanos, todos cometemos errores y tenemos que aprender, también los árbitros», todas estas frases son palabras de un mismo hombre, un Hansi Flick que prometió en su día no hablar de los árbitros… aunque cada vez que se le trunca algún partido con el Barcelona no duda en señalarles, como así pasó este pasado miércoles noche tras el 0-2 del Atlético de Madrid en la ida de los cuartos de final de Champions League en el Camp Nou.

El Barcelona acabó el partido en el Camp Nou con la eliminatoria cuesta arriba y todo por decidir en el Metropolitano ante un Atlético de Madrid que está aprendiendo a amedrentar las debilidades del equipo de Hansi Flick. Simeone ganó la partida de ajedrez al alemán, aunque éste, lejos de aceptar la derrota, señaló y justificó el desenlace dando uso de la carta de los árbitros.

Hansi Flick se mostró muy mosqueado con los árbitros, especialmente con las directrices del rumano Kovacs y su equipo de campo, poniendo el foco especialmente en la jugada que protagonizaron el portero Musso y el defensa Pubill, agarrando éste última la pelota con la mano en un saque de puerta. El alemán interpretó que debió ser amarilla, expulsión y penalti, mientras que el colegiado y el VAR, al igual que Simeone, entendieron que se trató de un gesto más para el saque del defensor.

«Hay muchas situaciones en las que el VAR podría haber entrado y para mí es increíble que el VAR no entrase en esta situación», aseguró en zona mixta inicialmente Flick, que aludió a la juventud del árbitro en el VAR: «Entiendo que el árbitro alemán que estaba arriba es joven, pero era muy claro».

«¿Para qué tenemos el VAR si no entra en esta acción? Tenía que haber sido penalti y segunda amarilla», insistía Flick, que primero justificó con los árbitros y luego mostró confianza a los suyos: «Nosotros creemos en nosotros mismos y lo hemos hecho muy bien en la segunda mitad. Tenemos oportunidades».

Pero sus manifestaciones con el árbitro no se quedaron ahí, en el calentón tras el pitido final, sino que minutos después en sala de prensa continuó. «Han marcado dos goles y han tenido mucha calidad en la delantera, no es fácil defenderles. Tenemos que hacerlo mejor. Tampoco hemos aprovechado situaciones ofensivas», analizaba Flick sobre la derrota, aunque rápidamente volvía a justificar con el arbitraje: «El VAR ha estado bastante centrado, era un alemán, así que gracias, Alemania. No sé por qué. El portero empieza una jugada, el defensa para con la mano y no pasa nada. Era segunda amarilla, expulsión y penalti. No hemos tenido suerte, pero tenemos que poner la mirada en la vuelta. Esto no se ha acabado».

Cuestionado por la acción, Flick insistió y manifestó que a su «modo de ver, es claro» y que el VAR tendría «que haber llamado para revisar la jugada y no lo hicieron. Me gustaría una explicación de por qué no han mostrado la segunda tarjeta». «Es así, hay que aceptarlo. Hay que pensar en el partido de vuelta. Tenemos la calidad para conseguir pasar a semifinales de Champions», sentenciaba un Hansi Flick que prometió no hablar de los árbitros… siempre que las cosas no le fueran mal.