Tremendo calentón de Flick: «¿Para qué tenemos el VAR? ¡Era penalti y expulsión contra el Atleti!»

Hansi Flick se agarró uno de sus mayores enfados desde que es entrenador del Barcelona con una de las acciones más polémicas del partido ante el Atlético de Madrid en la ida de cuartos de final de la Champions League. El entrenador del Barça consideró que el toque con la mano de Marc Pubill antes de un saque de puerta del equipo rojiblanco era merecedor de penalti para los suyos y expulsión al defensa español.

El árbitro Kovacs interpretó que Juan Musso no había puesto el balón en movimiento anteriormente y que era Pubill quien, haciendo uso de la mano, colocó el balón en el pico del área pequeña para ser él quien sacase de puerta hacia el cancerbero atlético. Flick no entendió la decisión del árbitro y así lo hizo saber en la entrevista post partido en el Camp Nou.

El alemán, que se jacta de no hablar del arbitraje, fue muy duro con los árbitros del Barcelona-Atlético y especialmente con su compatriota Christian Dingert en el VAR. «Hemos perdido 0-2, pero hemos tenido muy buenas oportunidades. No nos vamos a rendir para la vuelta. No sé lo de la tarjeta roja, podría ser o no, no sé si le toca suficiente», comenzó Flick.

El FC Barcelona reclamó penalti por mano de Pubill en esta acción. #UCL #LaCasaDelFútbol pic.twitter.com/toltdVrhoM — Movistar Plus+ Deportes (@MPlusDeportes) April 8, 2026

«Hay muchas situaciones en las que el VAR podría haber entrado y para mí es increíble que el VAR no entrase en esta situación. Entiendo que el árbitro alemán que estaba arriba es joven, pero era muy claro», aseguró el germano, que se preguntó dónde estaba el videoarbitraje cuando más lo necesitaba su Barcelona.

Flick termina desesperado

«¿Para qué tenemos el VAR si no entra en esta acción? Tenía que haber sido penalti y segunda amarilla. Nosotros creemos en nosotros mismos y lo hemos hecho muy bien en la segunda mitad. Tenemos oportunidades», zanjó Flick tras uno de los encuentros en los que más fuera de sí se le ha visto desde que dirige al Barça.