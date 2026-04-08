Hansi Flick compareció en la sala de prensa del Camp Nou tras la derrota del Barcelona por 0-2 ante el Atlético de Madrid en la ida de los cuartos de final de la Champions League. El entrenador alemán terminó el partido desquiciado y se mostró ante la prensa muy cabreado por el arbitraje del rumano Kovacs. Su equipo deberá remontar dos goles de desventaja en la caldera del Metropolitano si quiere estar en semifinales de Champions.

«Han marcado dos goles y tenido mucha calidad en la delantera, no es fácil defenderles. Tenemos que hacerlo mejor. Tampoco hemos aprovechado situaciones ofensivas. El VAR ha estado bastante centrado, era un alemán, así que gracias, Alemania. No sé por qué. El portero empieza una jugada, el defensa para con la mano y no pasa nada. Era segunda amarilla, expulsión y penalti. No hemos tenido suerte, pero tenemos que poner la mirada en la vuelta. Esto no se ha acabado», inició Flick.

También explicó el cambio al descanso. «Pedri tenía pequeños problemas y hemos tomado la decisión de sacarle del campo porque lo necesitamos. Gavi ha jugado fantásticamente. Todos han dado lo mejor de sí mismos. Pese a tener un jugador menos, hemos tenido mucha posesión. Lamine ha jugado espectacular, es increíble verle jugar. Me da la sensación de que no todas las situaciones son falta, pero cuando driblas a un jugador y te tocan reiteradamente, no hay ventaja para el atacante», dijo Flick.

El técnico azulgrana comienza ya a digerir la frustración. «A mi modo de ver, es claro. Tendrían que haber llamado para revisar la jugada y no lo hicieron. Me gustaría una explicación de por qué no han mostrado la segunda tarjeta. Es así, hay que aceptarlo. Hay que pensar en el partido de vuelta. Tenemos la calidad para conseguir pasar a semifinales de Champions».

«Lamine estaba decepcionado como los demás, pero jugado un partido fantástico. Ha tenido situaciones de uno contra uno, superando a tres, cuatro o cinco jugadores… es increíble. Está haciendo un trabajo fantástico. Hay que apoyarle y no generar ruido alrededor del jugador. Será uno de los mejores jugadores de la historia y hay que apoyarle y protegerle y los árbitros también porque a veces son matices y los colegiados tienen que protegerlo. No solo a él, a ese tipo de jugador. Mbappé, Vinicius, Lamine, Pedri… la gente va a ver esos jugadores. A veces hay demasiada agresividad y hay que tener esto en cuenta. En algunas situaciones es necesario que haya interrupciones».