El Atlético de Madrid plantó su bandera en el Camp Nou con un 0-2 al Barcelona en la ida de los cuartos de final de la Champions League que le coloca con un pie en semifinales. La expulsión a Cubarsí justo antes del descanso cambió el partido y el golazo de Julián Álvarez de falta directa silenció el estadio blaugrana. Sorloth hizo el segundo en el 70 y el equipo de Hansi Flick terminó desquiciado en el campo y en la grada.

Triunfo y conquista épica del Atlético de Madrid en el Camp Nou y en la Champions. Un 0-2 que le coloca con muchas opciones de verse en semifinales. Y un jarro de agua fría de dimensiones bíblicas para un Barcelona que no se esperaba este golpe ni de lejos. Tendrá que remontar un 0-2 en el Metropolitano la semana que viene y esa es una tarea altamente complicada.

Barcelona y Atlético de Madrid se vieron las caras en la primera batalla de los cuartos de la Champions y el quinto duelo este curso. Hansi Flick salió con Koundé en el lateral, Eric en el medio, Olmo en el enganche y Lewandowski en punta. Fermín se quedaba en el banquillo por sorpresa tras recibir un corte en la cabeza por la mañana. Simeone salió con Le Normand en defensa, Musso en portería y arriba los cuatro fantásticos.

La previa en los alrededores del Camp Nou fue muy movida. Una luna del autobús del Atlético rota, terror en la llegada del bus del Barcelona con una valla caída y avalancha de gente con heridos, aficionados rojiblancos quemando esteladas y ya dentro aquelarre independentista.

Un Barça más fuerte de inicio

Comenzó algo más fuerte el Barcelona, con dominio del balón y metiendo al Atleti en su área. Pero el equipo rojiblanco a las contras también creaba peligro. Partido europeo con todas sus letras. Los dos equipos estaban muy serios.

Lo intentó Cancelo en el minuto diez con un gran remate dentro del área que atrapó Musso. El portugués está a un nivel en los últimos partidos increíble. Minutos después, probó Rashford al portero argentino y en el 18 marcó el extremo inglés tras empujar un gran pase de Lamine Yamal. Pero estaba en fuera de juego y el gol era anulado al instante.

Poco a poco, un Atlético de Madrid tímido arriba con una sola llegada de Julián con un tiro flojo a las manos de Joan, se fue metiendo atrás de manera obligada. Rashford estaba volviendo loco a Molina y Lamine Yamal estaba haciendo de las suyas. Pero no encontraba la portería rojiblanca.

Koke vio la primera amarilla del partido en el minuto 31 por una falta a destiempo y segundos después se lesionó Hancko. Contratiempo para un Simeone que se vio obligado a sacar a Pubill recién recuperado de una lesión. Duró 15 minutos el defensa colchonero sin tarjeta, por lo que se perderá el partido de vuelta en Madrid.

Giro radical: roja a Cubarsí y golazo de Julián

Con un Barcelona superior, que iba de menos a más, apretando al Atlético de Madrid, el partido cambió de manera radical en el minuto 41 con una acción determinante en el juego. Tras un balón largo que dejó solo a Giuliano en carrera, Cubarsí le metió la pierna y lo derribó.

Era último hombre Cubarsí y una roja de manual. Pero Kovacs sorprendió a todos y mostró amarilla. Nadie en el Atleti se lo podía creer. Pero en Champions no hay red arbitral con el CTA para el Barcelona y el VAR actuó para poner cordura. Llamó al colegiado rumano, la revisó y cambió su decisión. Roja directa a Cubarsí y el Barça se quedaba con diez con toda la segunda parte por delante.

Flick tenía pensado sacar a Araujo para reordenar la defensa, pero no sabía lo que iba a pasar en esa falta. Una acción que paró ese cambio, por supuesto. Julián Álvarez cogió la pelota con mimo, le pegó con agresividad y la metió en la escuadra. Imposible para Joan e imposible para Superman. Un golazo de Champions en toda regla. El Atlético de Madrid en un minuto lograba la expulsión de Cubarsí y ponerse 0-1 en el Camp Nou. Tremendo.

Flick quita a Lewandowski y Pedri

Hansi Flick comenzó la segunda parte con dos cambios revolucionarios que sorprendieron a todo el mundo. Con uno menos y perdiendo, quitó a Lewandowski y Pedri para meter a Gavi y Fermín. Pasaba a jugar sin delantero referencia. La explicación para lo del canario es que anda un poco justo en lo físico. Raro de todos modos.

Empezó la segunda parte con un Barcelona muy activo y animado al ataque. No le quedaba otra. El Atleti, en cambio, activó el modo conformista y se echó atrás. Rashford tuvo la primera en el 49 con un remate al lateral de la red y cuatro minutos después, en una falta directa parecida a la de Julián, Musso hizo un paradón ayudándose del travesaño.

El Barcelona apretaba de lo lindo y estaba empezando a perdonar el empate ante un Atleti que se había metido demasiado atrás. En el 58 se paseó la pelota por el área rojiblanca y Olmo no llegó a rematar de milagro. Y un minuto después Simeone hizo dos cambios más. Salieron Sorloth y Baena por Koke y Lookman. El internacional español tardó apenas minutos en ver su amarilla.

Cantaba un Camp Nou desquiciado por ir perdiendo que «la UEFA es una mafia». Desesperado el barcelonismo por no tener en Europa la red que tienen con el CTA en España y que durante 17 años tuvieron pagando a Enríquez Negreira. En la Champions hay más justicia y eso el barcelonismo no podía aguantarlo. El partido estaba cada vez más caliente, en la grada y en el césped, y Gavi veía la amarilla en el 65. Todo se protestaba desde el graderío. Todo.

Sorloth silencia el Camp Nou

El Barcelona estaba también desesperado en el campo. No le salió nada en ataque. Y el resultado iba a ir a peor para los culés. Jarro de agua fría para Hansi Flick cuando Sorloth en el 70 silenció el Camp Nou con el 0-2. Ruggeri puso un centro perfecto y el noruego le ganó la partida a Gerard y batió a Joan con un remate flojo, pero certero. Una acción muy mal defendida por el Barça y el Atleti hacía el segundo en su primer remate a puerta del segundo tiempo. Efectividad máxima.

Simeone hizo sus dos últimos cambios en el 80 dando entrada a Almada y a Nico por Giuliano y Griezmann. Flick terminó el partido sacando a Araujo y Ferran. Y luego a Balde. Nada le salió bien ante un Atleti que defendió magistralmente. El Atleti terminó sin sufrir y el Barcelona reventado y hundido. Un 0-2 inesperado y los de Simeone dan un paso de gigantes hacia semifinales.