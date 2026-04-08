Barcelona-Atlético de Madrid: alerta roja en el Camp Nou

Alerta roja en el Camp Nou esta noche para Barcelona y Atlético de Madrid en la ida de los cuartos de final de la Champions League. Jugadores determinantes de ambos conjuntos podrían perderse el clave partido de la vuelta en el Metropolitano la semana que viene si ven una cartulina amarilla. Lamine Yamal, Marcos Llorente, Fermín López o Giuliano, entre otros, tendrán que ir con mucho cuidado.

El Barcelona-Atlético de Madrid de esta noche en el Camp Nou está lleno de apercibidos. El cuadro colchonero tiene apercibido al Cholo Simeone y a siete jugadores: Thiago Almada, Robin Le Normand, Clement Lenglet, Marcos Llorente, Marc Pubill, Matteo Ruggeri y Giuliano Simeone. También Barrios está apercibido de sanción, pero no jugará por lesión. Cinco de estos futbolistas apuntan a ser titulares.

Por parte del Barcelona, son cuatro los apercibidos para esta noche en el Camp Nou: Lamine Yamal, Fermín, Gerard Martín y Marc Casadó. Los tres primeros serán titulares y determinantes en el equipo culé. Todos los focos estarán puestos en el ’10’ culé con el miedo a la sanción sobrevolando el ambiente.

Alerta de sanción para Barcelona y Atlético de Madrid

«No acepto ninguna queja. Lo único que hay que hacer es centrarse en lo que queremos hacer en el terreno de juego. No quisiera centrarme en otras cosas, sino en lo que está en nuestra mano. Ellos también tienen jugadores apercibidos; la situación es la misma que la nuestra», señaló Hansi Flick en la rueda de prensa previa al partido.

Flick y Simeone estarán muy atentos a que sus jugadores no se quejen de más. Una amarilla a alguno de estos jugadores tan importantes puede decantar la eliminatoria de cara a la vuelta para un lado u otro. Lo que sí queda claro es que ninguno de los dos se va a dejar nada en la caseta. El partido se espera de alto voltaje. La tensión en el Metropolitano en Liga fue muy alta e irá aumentando en la Champions desde las 21:00 de este miércoles. Ir con cuidado para evitar la tarjeta será más difícil que nunca en esta alerta roja en el Camp Nou.