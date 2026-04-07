El CTA señala a Melero López por «inducir» al árbitro a quitarle la roja a Gerard Martín

El Comité Técnico de Árbitros ha analizado la polémica del Atlético–Barcelona, centrándose en la no expulsión de Gerard Martín. Reconocen el error del VAR al «inducir en una modificación incorrecta de una acción bien valorada en directo». Es decir, reconocen que Busquets Ferrer tuvo que expulsarle, como hizo en un primer momento, pero que tras la intervención del VAR la decisión tomada por el colegiado fue incorrecta.

La decisión del CTA es clara: señalan que Busquets Ferrer acertó en un primer momento al mostrarle la roja y que el VAR no debió intervenir, al haberse tomado la decisión correcta sobre el terreno de juego. «Se trata de juego brusco grave. La sanción disciplinaria correcta debe ser la tarjeta roja», apuntan.

«A la vista de la línea coherente marcada por el CTA como por el resto de organismos nacionales e internacionales, desde el inicio de la temporada, el árbitro adoptó inicialmente la decisión correcta. El CTA considera que el VAR no debió intervenir, al tratarse de una decisión correcta tomada por el árbitro en el terreno de juego. La recomendación de revisión por parte del VAR indujo a una modificación incorrecta de una acción bien valorada en directo», señala el CTA a través de su portavoz Marta Frías, en el programa de Tiempo de revisión.