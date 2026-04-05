El acta de Busquets Ferrer contradice su decisión de no expulsar a Gerard Martín: «De forma temeraria…»

El acta arbitral de Busquets Ferrer, una vez acabó el Atlético de Madrid-Barcelona de la jornada 30 de Liga del pasado sábado en el Metropolitano, contradice su propia decisión de retirarle la roja a Gerard Martín tras su entrada a Almada una vez fue revisada en el VAR. El colegiado balear la vio clara en el campo y escribió que la acción se produjo de «forma temeraria».

Sin duda, la acción más polémica del partido en el Metropolitano fue la roja retirada a Gerard Martín en el inicio de la segunda parte tras casi partirle el tobillo a Almada. Busquets Ferrer en el campo lo tuvo claro y le mostró la roja directa. Pero Melero López desde el VAR le llamó a revisarla y, tras verla en el monitor, el colegiado cambió su decisión.

Un cambio de decisión muy polémico, ya que el CTA hace mes y medio dijo que estas acciones son merecedoras de roja directa. Sucedió una acción idéntica en el Betis-Rayo con una entrada de Valentín Gómez sobre Ratiu. Fue amarilla, y el Comité dejó claro en su ‘Tiempo de revisión’ que era roja.

El acta de Busquets Ferrer

«En el minuto 50 el jugador (18) Martín Langreo, Gerard fue amonestado por el siguiente motivo: por derribar de forma temeraria a un contrario en la disputa del balón», señala Busquets Ferrer en su acta arbitral tras el Atlético de Madrid-Barcelona. Un escrito que contradice su cambio de decisión tras consultar el VAR. La entrada de Gerard fue temeraria y como dice el CTA tuvo que ser roja directa.

Aquí el problema es que el propio Busquets Ferrer la vio clara sobre el césped y aplicando el reglamento del CTA, mostró la roja directa a Gerard Martín. Fue Melero López quien desde el VAR le obligó a cambiar una decisión que marcó el partido. El Barcelona se hubiese quedado con diez, igualando las fuerzas en un partido que hasta ese momento estaba muy igualado, con ocasiones claras para ambos conjuntos.