El CTA exigió roja por una pisada idéntica a la de Gerard Martín hace mes y medio

El Atlético se había metido un tiro en el pie con la expulsión de Nico cuando el Barcelona hizo lo propio con Gerard Martín. El azulgrana acudió a la pugna de un balón dividido y, pese a que despejó el balón, clavó sus tacos en pleno tobillo de Almada. Busquets Ferrer mostró la roja en primera instancia, pero cambió de opinión tras ser llamado por el VAR. Una jugada que, tal y como el propio Atlético, denunció a través de sus redes sociales, el criterio había sido otro hace apenas un mes y medio.

Durante el partido entre el Betis y Rayo, Valentín Gómez pisó a Ratiu en una jugada idéntica. La situación fue igual que en el Metropolitano, pero el CTA mostró su rechazo a la resolución en Tiempo de revisión, el programa semanal en el que el CTA analiza las polémicas de cada semana. Aquel vídeo catalogaba la acción como una jugada de «juego brusco grave» en el que se debió mostrar «tarjeta roja al infractor».

«Se trata de una acción al borde del área donde un jugador del Betis llega a un balón dividido ante un atacante del Rayo. Tras la disputa, el defensor bético, después de disputar el balón, impacta de forma brusca y con un riesgo evidente de lesión sobre el rival. El CTA cataloga este impacto como juego brusco grave y considera que no resulta determinante quién contacta antes con el balón al tratarse de un balón dividido donde ambos jugadores acuden en igualdad de condiciones. Así, el CTA considera que la acción debió sancionarse como juego brusco grave mostrando tarjeta roja al infractor», dijo el programa del CTA que analizó aquella jugada.

Simeone se pronunció sobre la diferencia de criterio arbitral una vez que el CTA explicó que ese tipo de jugadas sí debían ser castigadas con expulsión. «El CTA dijo que estas jugadas eran expulsión. No hay mucho de qué hablar. Llega tarde, pisa el tobillo entero, pero hay que esperar a que el CTA lo vea repetido y pueda explicarlo bien. Lo dijeron el otro día tras una jugada en el Betis-Rayo, cuando pasa por arriba el pie y lo pisa, es roja. Se equivocaron, como también nos equivocamos los entrenadores», dijo Simeone.

Le Normand también fue muy crítico con la decisión. «Claro que Gerard Martín va a decir que no es roja, pero para todo el mundo que entiende de fútbol es roja. Si hago yo eso, me expulsan. En el Betis-Rayo pasó lo mismo, el CTA dijo que era roja y no sé lo que ha ocurrido, porque había pitado bien. La revisa, ve que es peligroso y no lo entiendo», dijo.