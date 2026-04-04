Simeone sobre la polémica con Gerard Martín: «Se equivocaron, esperamos que el CTA lo explique bien»

Simeone entró en la sala de prensa del Metropolitano con paso firme y rostro cariacontecido después de que el Atlético, que acabó con dos canteranos y un jugador menos por la expulsión de Nico, dejara escapar el empate en el tramo final. Venció el Barcelona de rebote. Porque Lewandowski, que pasaba por ahí, le dio el balón en el hombro y fue para la jaula. Por el camino quedó la no expulsión que el VAR a Gerard Martín, que le quitó la roja y finalizó el partido.

«Hicimos muy buen primer tiempo. Presionamos y creamos juego y nos encontramos la expulsión, que fue expulsión. La de Nico fue expulsión. Y el segundo tiempo, otro partido. Pudimos defenderlo de la mejor manera, aunque no logramos atacar como nos hubiese gustado. Llegó el gol al final, de un rebote. Pudimos pagar el cansancio», inició Simeone.

El Cholo se pronunció sobre la polémica cuando Busquets Ferrer revocó la expulsión a Gerard Martín. «El CTA dijo que estas jugadas eran expulsión. No hay mucho de que hablar. Llega tarde, pisa el tobillo entero, pero hay que esperar a que el CTA lo vea repetido y pueda explicarlo bien. Lo dijeron el otro día tras una jugada en el Betis-Rayo, cuando pasa por arriba el pie y lo pisa, es roja. Se equivocaron como también nos equivocamos los entrenadores», dijo Simeone.

Nico jugó de lateral, posición poco habitual, y fue desbordado continuamente por Lamine Yamal. Acabó frustrado y expulsado. «En cuanto barrió, estaba claro que mínimo era amarilla y expulsión. La jugada fue clara, no creo que de roja directa, pero sí expulsión claramente. Estaba haciendo buen partido, salvo la jugada en la que tuvo que tener la amarilla. Me quedo muy contento con su partido, no creo que sea roja directa. Las patadas se ven, esta y la de la segunda parte», dijo Simeone.

Ahora viene la Champions y el Barcelona seguirá sin Raphinha. «No estoy pensando en Raphinha, pienso en el partido que nos tocará jugar en cuartos de final contra un grandísimo equipo como el Barcelona. Primero en su campo con la forma en que compiten como local. Tenemos que estar fuertes, jugar mejor que en la vuelta de Copa donde no nos dejaron pensar, atacar ni generar ocasiones. Necesitamos dar más de nosotros porque nos vamos a encontrar con un partido de cuartos de final de Champions», detalló Simeone.

El Atlético perdió en el tramo final un partido en el que jugó con un jugador menos y acabó con dos canteranos en el terreno de juego. Las sensaciones que dejaron fueron buenas, más todavía al tratarse de la unidad menos habitual. «Perder no es positivo. El trabajo de los chicos fue muy bueno. El segundo tiempo con ese segundo esfuerzo enorme de los jóvenes que pudieron debutar lo hicieron muy bien para el momento que pasaba el partido y que las cosas sirvan porque perder nunca es bueno», finalizó Simeone.