El Barcelona no tendrá en Champions la red del CTA

El Barcelona no tendrá en la Champions League la semana que viene contra el Atlético de Madrid la red del CTA que con Melero López y Busquets Ferrer le ayudaron a vencer al cuadro rojiblanco y dejar casi sentenciada la Liga con siete puntos de ventaja sobre el Real Madrid. Un gol de Lewandowski en el 87 de rebote le dio la victoria tras jugar 45 minutos contra diez.

La roja retirada a Gerard Martín marcó el partido entre el Atlético de Madrid y el Barcelona, el primero de la trilogía de estos diez días. Una roja que Busquets Ferrer en el campo vio clara, pero que el VAR le obligó a revisar. Nico González había sido expulsado antes del descanso y con diez el equipo rojiblanco aguantó bien. Estos árbitros no estarán en Champions para echarle esa mano a los de Hansi Flick, que ganaron al final con un gol de rebote en un partido gris.

Flick se hace un lío con su esquema

Hansi Flick sorprendió con su once en el Metropolitano. Tras la lección aprendida en este mismo estadio en Copa, con un 4-0 que le hizo mucho daño y le dejó fuera de aquella final, esta vez salió con Eric en el medio y Dani Olmo de falso nueve. Pero la realidad es que fue muy falso. Dejó a Lewandowski en el banquillo y también a Ferran. Lo segundo fue muy sorprendente. El recambio de Raphinha fue Rashford.

Jugó Dani Olmo de falso nueve y engañó Flick a todo el mundo. Porque realmente no lo hizo en fase ofensiva. Sin balón saltaba a la presión como un punta, pero con el cuero era Fermín el que siempre se colaba por dentro como nueve. Reforzó así el medio; quería ayudas constantes.

Flick rectifica en su once con Bernal

Aun así, Hansi Flick no estaba nada contento con su once. No estaba cómodo y a los 20 minutos de partido sacó a calentar a Marc Bernal. Lo metió al campo en el minuto 40 sin esperar al descanso, justo después del gol de Giuliano, que dejó retratada una vez más la espalda de Cubarsí en carrera en este estadio.

Quitó a Araujo, metió a Eric en el lateral y ordenó el centro del campo. A partir de ahí se le abrió un poco el cielo al Barcelona. Marcó Rashford dos minutos después en una gran combinación con Olmo y Nico González fue expulsado en el descuento tras una entrada a Lamine Yamal. Todo a pedir de boca. El extremo inglés estaba siendo un gran recambio para Raphinha. Se estaba ganando ese cartel.

Estos árbitros no estarán en Champions

El Barcelona comenzó la segunda mitad sacando un delantero referencia como Ferran y quitando a Fermín, para dejar a Olmo en su posición. Hansi Flick dejaba claro que iba a por el partido. El VAR también le echó una mano en el 46 retirándole la roja directa que Busquets Ferrer en el campo le había mostrado a Gerard Martín. Casi le parte el tobillo a Almada y, sorprendentemente, se quedaba en amarilla.

Por molestias, Bernal se tuvo que ir en el 62 y Koundé reaparecía en el tramo final de partido. Mientras Simeone sacaba a canteranos al campo, el Barça dominaba a placer y se volcaba a por la victoria. Eso significaría casi sentenciar la Liga.

El Barcelona deja la Liga casi sentenciada

Lamine Yamal y Ferran buscaban el gol con ahínco. El primero lo rozó con un remate que lamió el poste tras una gran acción en solitario. El segundo se encontró con Musso tras un gran remate dentro del área. Flick quería más y, a poco más de diez minutos para el final, sacó a Lewandowski y a Gavi por Eric y Rashford. Otra declaración de intenciones. Con todo.

Terminó marcando Lewandowski en el minuto 89 un gol de rebote que le deja la Liga al Barcelona en el bote. A siete puntos del Real Madrid con ocho partidos por disputarse. El inicio de la trilogía se decanta para el Barça, que podrá centrarse algo más en la Champions ahora. Pero ojo Flick, que en Europa los arbitrajes son más serios. El miércoles nuevo capítulo en el Camp Nou.