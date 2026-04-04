Atlético de Madrid vs Barça (1-2) | Ganador, goles y resultado del partido en directo
Sigue en directo el partidazo en el Metropolitano con nosotros
El miércoles, revancha
El Barça y el Atlético de Madrid se ven este miércoles en el Camp Nou en la ida de los cuartos de final de la Champions League. Veremos si los culés cuentan con la fortuna arbitral que este sábado tuvieron en el Metropolitano jugando con uno más la segunda parte.
Flick da su versión de lo acontecido con Lamine
«Lamine lo dio todo y estaba decepcionado. Es normal, es un partido, hay emociones. No ha sido por su actuación, sino por situaciones en las que lo intenta todo, pero no consigue marcar gol. Está todo bien», comentó el entrenador sobre el motivo de la tristeza de Lamine al final del partido.
El Barça se marcha a siete puntos
El Barcelona no desperdició la oportunidad de sentenciar la Liga tras el pinchazo del Real Madrid frente al Mallorca. Los culés ya disponen de siete puntos de ventaja frente a los blancos al frente de la clasificación de la Liga.
Lamine Yamal le niega el saludo a Flick
Es la imagen del partido. Lamine Yamal negó el saludo a Hansi Flick al término del partido y se mostró ostensiblemente enfadado con el entrenador alemán. Desconocemos el motivo, pero existe tensión en el vestuario culé.
«Sabíamos lo que había pasado por la tarde»
Eso dice Eric García, que ya ve esta Liga con color azulgrana. El defensa blaugrana atiende a DAZN y habla de esta importante victoria, mientras que Musso, decisivo en el Atlético, opina que sí hubo roja de Gerard Martín, pese a que Busquets Ferrer y el VAR la retirasen en el inicio de la segunda parte, algo que marcó el partido.
Final del partido… y casi de la Liga
Aplaude Simeone el esfuerzo de sus jugadores, que han hecho lo que han podido jugando toda la segunda parte con uno menos. No ha sido suficiente, aunque por poco. Lewandowski hizo el 1-2 definitivo en los minutos finales con un gol con el pecho de rebote y sin querer. Tras el tanto de Rashford que igualó el inicial de Giuliano, el Barcelona sale del Metropolitano con siete puntos de ventaja sobre el Real Madrid, distancia suficiente como para acariciar el título de Liga.
90'+4
Vuelve el lío
Ahora tiene lugar en la banda del Metropolitano, donde se enzarzan Ferran y el Cholo Simeone. Busquets Ferrer va a mediar y le saca amarilla al técnico argentino. Hay falta para el Atlético, una de las últimas opciones de salvar un punto.
90'+1
Se añadieron seis minutos
Y le quedan menos de cinco minutos al Atlético, que ya no tiene energía ni efectivos para lanzarse a por el empate. Lo hace, pero sin ideas.
88'
Gol de Lewandowski
Le da la vuelta el Barça. Gol del polaco sin querer, literalmente, para poner el 1-2 que huele a resultado definitivo por las circunstancias. Jugadón de Cancelo, que llega hasta el área, regatea, chuta y la parada de Musso toca en el pecho de Lewandowski y se va para dentro. Gira la cabeza el delantero, incrédulo con un tanto que deja la Liga prácticamente vista para sentencia para los culés.
86'
Lamine lo intenta y se le va alta
Otro disparo de Yamal, que prueba con más fe que claridad. Al Barça se le agota el tiempo y con este resultado (1-1) la Liga aún no estaría ‘acabada’ pese a la derrota del Real Madrid.
85'
Sigue insistiendo el Barça
No es para menos, lleva toda la segunda parte jugando con uno más, pero no puede contra 10. Ahora intenta salir a la contra el Atlético y Sörloth perdona una ocasión clara con un mal control tras un envío lateral.
79'
Entró Lewandowski
Por Olmo, y el Barça se vuelca a por el segundo.
77'
El Atlético resiste con uno menos
Sobrepasamos el 75′ de juego y a falta de un cuarto de hora para el final sigue el empate (1-1) con el Atlético con un jugador menos desde la expulsión de Nico en el descuento del primer tiempo. Sin goles en esta segunda mitad y Flick prepara más dinamita.
73'
¡Otra mano de Musso a Ferran!
Más crucial si cabe que la anterior. El argentino está de dulce y vuelve a evitar el 1-2 en un mano a mano con el delantero español.
68'
Entra Taifuk Seidu
¿Y quién es?, se preguntarán. Simeone hace debutar a otro canterano del Atlético Madrileño. Al igual que Morcillo, Taifuk disfruta de sus primeros minutos en la Liga nada menos que contra el Barcelona.
65'
Dos córners del Atlético
El primero tras una parada de Musso a Cancelo y en el segundo Koundé pide penalti, pero no hay nada.
61'
Carrusel de cambios
Se van Giuliano, Baena y Griezmann en el Atlético y entran Sörloth, Javi Morcillo, que debuta en Primera División, y Giménez. También se retira en el Barça Marc Bernal, lesionado, tras entrar en la primera parte y entra Koundé, que regresa después de haber superado su lesión.
54'
Lamine provoca otra falta
Esta es de Lenglet, desde la esquina del área. La lanza el propio Yamal y se va alta. Ahora ya lo protesta todo el Metropolitano y la tensión es altísima por las polémicas arbitrales.
50'
Se libra Gerard Martín y a Busquets se le va de las manos
El árbitro ha perdido el control del duelo. Por pasos: tras revisar en la pantalla, retira la roja al central del Barcelona, le saca amarilla, también a Musso por protestar y añade una roja al banquillo del Atlético, a alguien del cuerpo técnico.
49'
Sigue el show: Busquets Ferrer va al VAR
Le ponen la acción repetida porque Melero López le ha avisado desde Las Rozas de que no es roja. El Metropolitano se vuelve a encender mientras el árbitro revisa lo ocurrido.
47'
¡Busquets Ferrer compensa, roja al Barça!
¡Expulsado Gerard Martín! Roja al central del Barcelona por una plancha sobre Almada en el intento de despejar el balón. Llega tarde el español y el árbitro, que venía de expulsar a Nico, le manda al vestuario. Simeone celebra con puños en alto, Flick protesta y ve la amarilla.
46'
Empieza la segunda parte con cambios
El segundo que realiza Flick, que quita a Fermín, que tenía amarilla, para colocar a Ferran en la delantera y retrasar a Olmo a la mediapunta. Koke sale por Ruggeri en el Atlético. En el descuento de la primera nos hemos podido quedar sin una buena ración de emoción por la expulsión a Nico, aunque aún hay mucho partido por delante y quizá el cuadro colchonero dé la sorpresa con uno menos. Se reanuda el fútbol en el Metropolitano.
Descanso con empate 1-1
Termina la primera parte en el Metropolitano con igualdad en el marcador, pero tras una acción que puede acabar decidiendo el partido a favor del Barcelona. Nico González ha sido expulsado por doble amarilla en el descuento por una falta sobre Lamine que se revisó durante cinco minutos para, al final, expulsar doblemente con roja directa al jugador del Atlético, que se queda con 10 para toda la segunda mitad. Los goles, de Giuliano y Rashford.
45'+7
¡Puro surrealismo, Busquets Ferrer!
El motivo de que el árbitro de campo y Melero López desde el VAR hayan detenido el partido alrededor de cinco minutos no es si había que expulsar a Nico o no. ¡Era porque le querían sacar roja directa! Pues muy bien, Busquets cambia el color de la tarjeta y el argentino es expulsado por ‘segunda vez’. Insólito.
45'+6
Va a la pantalla
Lo que está mirando Busquets Ferrer no es si hay fuera de juego, es si la falta de Nico se produce dentro del área. Incertidumbre total en el Metropolitano y, en consecuencia, en este directo. Cosas del VAR…
45'+4
¡Busquets Ferrer consulta la expulsión con el VAR!
Puede haber fuera de juego y eso invalidaría la roja. Vamos a ver qué deciden.
45'+3
¡ROJA A NICO GONZÁLEZ!
Falta sobre Lamine Yamal y el argentino ve la segunda amarilla. La primera, recordemos, también la provocó el extremo en cierta parte porque le obligó a detener una jugada con las manos en alto. Busquets Ferrer no duda y expulsa al hoy lateral izquierdo del Atléico por una acción muy cerca del área.
45'
¡Ojo, enorme tangana sobre el césped!
Se enzarzan casi todos los jugadores de los dos equipos con una disputa provocada por el capitán rojiblanco, que ve la amarilla, así como Fermín y Nahuel. Todo viene por una falta de Giuliano y Busquets Ferrer saca dos tarjetas a jugadores del Atlético y una para el Barça. En el caso de Koke, se pierde el próximo partido por acumulación. A todo esto, córner para los culés.
42'
¡Empata Rashford!
Qué poco le ha durado la alegría al Atlético. Empata el Barcelona con gol del inglés. 1-1 en el Metropolitano.
41'
¡Lesión de Araujo y cambio en el Barça!
Entra Marc Bernal, que llevaba varios minutos calentando. Parece que el uruguayo sufre unos problemas en el bíceps femoral. Eric García pasa a ocupar su puesto en el lateral derecho y el canterano culé juega en su posición natural junto a Pedri.
40'
¡Qué golazo del Atlético!
Así ha sido el 1-0: pase genial de Lenglet en largo directamente al hijo de Simeone, que conecta un control orientado perfecto para quedarse solo delante de Joan. Decide chutar el argentino en vez de dársela a Griezmann en paralelo y define como un ‘9’, batiendo al meta español por su izquierda con un remate con el interior.
39'
¡¡GOOOOOOOL DE GIULIANO!!
SE ADELANTA EL ATLÉTICO DE MADRID EN EL METROPOLITANO.
36'
¡Al palo Lamine!
Qué jugada y qué ocasión del Barça. Balón de Pedri a Olmo y pared con Lamine para que el extremo la pique de zurda y se vaya al palo. Era el 0-1, pero lo perdona el Barça.
32'
Lo intenta Koke
Córner botado al primer palo para que Griezmann la prolongue de espuela, la rechaza el Barça y Koke chuta fuera con la zurda. Sigue el Atlético 0-0 Barcelona.
30'
Falta de Griezmann a Pedri
Parecía que no había en directo, pero efectivamente Griezmann ha hecho bastante daño al canario. Busquets Ferrer no le amonesta.
29'
¡OTRA DE GRIEZMANN!
Y nuevo fallo incomprensible del francés, que lo tenía todo para mandarla a la red, pero chuta de diestra y la manda fuera. El Atlético está mucho mejor ahora y se acerca al 1-0.
27'
Ágil Joan
Balón largo que buscaba Griezmann muy desmarcado y sale al paso Joan García para mandarla al anfiteatro. La recupera rápido el Atlético ahora.
26'
Sale de la cueva el Atlético
Busca las bandas el equipo de Simeone para encontrar la velocidad de Giuliano y la clase de Baena. Respira el Atlético con balón, y tiene gente para ello. Acaba la jugada en centro de Nico y disparo por alto de Molina, que está en un momento que le entra todo.
22'
Amarilla a Nico González
Busquets Ferrer no se lo piensa, era clara. Balón por alto de Araujo y este salta con las manos hacia arriba y toca el balón. No ha sido un cortocircuito, sino una forma de frenar la carrera de Lamine. Inteligente tarjeta. En la banda del Barça calienta Bernal, parece que hay alguien tocado.
19'
Pedri y Fermín, los más activos
Nueva jugada del Barça en ataque, invalidada por el línea cuando Fermín buscaba el tiro tras un gran pase de Pedri, pero el onubense estaba en fuera de juego.
15'
¡Otra de Fermín! Y delicatessen de Lamine
Menudo caño seguido de pase largo con el exterior de Yamal para dejar solo a Fermín. Aparece rápido Nahuel para cerrar y el mediapunta la manda fuera por muy poco. Se libra el Atlético y sigue el 0-0 cuando se cumple el cuarto de hora.
12'
Qué ocasión del Barça
Se desata la locura. Respuesta inmediata del Barça y Rashford se queda con la miel en los labios con un balón que no le da Fermín para empujar en solitario. Prefiere probar a Musso, que la repele sin apuros.
11'
¡¡PERO GRIEZMANN!!
¿¡QUÉ ACABA DE HACER EL FRANCÉS!? Se va de Gerard Martín y Cubarsí desde la derecha hacia adentro y cuando ya estaba solo ante Joan García tira con una especie de vaselina inexplicable. Perdona Griezmann, el 1-0 para el Atlético.
10'
Rashford mete el turbo
Se va de su marcador y Le Normand se la roba limpiamente cuando el inglés iba embalado hacia el área rojiblanca. Sigue el 0-0 en el Metropolitano.
9'
Fermín pone la chispa
El más eléctrico hasta el momento es el onubense en un inicio de partido algo trabado y sin grandes ocasiones en los primeros minutos.
6'
Falta para el Barça
La hace Lenglet agarrando a su ex compañero Pedri y es una buena oportunidad para los culés. Chutará Rashford.
5'
Ataca el Alético
Y lo hace por banda izquierda mediante Obed Vargas, pero la jugada muere con una falta de Koke a Cubarsí, que se duele del tobillo, pero se levanta con normalidad.
3'
¡La primera del Barça es de Lamine!
Balón raso desde línea de fondo de Cancelo que no despeja el Atlético y Lamine chuta con todo al cuerpo de Nico. Córner para el Barça que bota la perla española y va a las manos de Musso. Sale a correr el cuadro rojiblanco y recupera rápido el Barcelona.
2'
El Atlético no huele el balón
Posesión larga del Barça, en busca de hacer daño desde los costados. Musso se la quita de encima y Araujo recupera de cabeza para los suyos.
1'
¡Empieza el partido!
Saca el Barcelona, balón en movimiento.
¡Bienvenidos!
¡Hola a todos! Hora y media de previa hasta que arranque este partidazo en el Metropolitano entre Atlético y Barcelona. Un clásico de la Liga española que coge más importancia tras la derrota del Real Madrid en Mallorca, puesto que el Barça puede dejar muy encarrilado el primer puesto antes de la Champions también contra los rojiblancos.
Hasta aquí la emisión en directo del Atlético-Barcelona
Ganó el Barça, pero con muchas más dificultades de las esperadas. El Atlético llega crecido a los cuartos de final de la Champions tras una derrota dulce en la que tuvo a un jugador menos toda la segunda mitad. Va a estar muy bonita la eliminatoria en la Champions.