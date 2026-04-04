Así queda la clasificación de la Liga: Lewandowski deja al Barça a siete puntos

El Barcelona no desperdició la oportunidad de sentenciar la Liga tras el pinchazo del Real Madrid frente al Mallorca. Los culés tuvieron que sudar para tumbar a un Atlético de Madrid que jugó toda la segunda parte con un futbolista menos. Robert Lewandowski apareció justo a tiempo para poner a los culés con siete puntos de ventaja en la clasificación de la Liga frente al rival madridista.

El polaco, que no había conseguido clasificarse para el Mundial de 2026, se desquitó de la decepción de la semana tras anotar un gol de delantero puro con el hombro. Lewandowski estaba en el lugar oportuno para marcar un tanto que vale mucho porque pone mucha tierra de por medio con el Real Madrid.

El Barcelona remontó el gol inicial de Giuliano Simeone en un partido con mucha miga. Tres minutos después, Rashford sería el encargado de igualar la contienda con un tanto de bella factura en asociación con Dani Olmo antes de que terminase la primera parte.

Precisamente en el tiempo de descuento de la primera parte tuvo lugar la jugada que condicionó el resto del encuentro al producirse la expulsión de Nico González. El defensor argentino cometió una falta clara sobre Lamine Yamal que le valió la roja directa.

El Atlético pudo reengancharse al partido al inicio de la segunda mitad con una roja que sacó Busquets Ferrer a Gerard Martín. El VAR, sin embargo, decretó que dicha expulsión estuvo mal hecha pese a la virulencia de la entrada y ese era la última opción del Atlético para dar un vuelco a la clasificación de la Liga.

La clasificación de la Liga con la victoria del Barcelona