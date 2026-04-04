Escándalo en el Metropolitano: el VAR retira una roja a Gerard Martín tras casi partir el tobillo a Almada

Escándalo en el Metropolitano lo que ha sucedido este sábado durante la jornada 30 de Liga entre el Atlético de Madrid y el Barcelona cuando entre el VAR, con Melero López a los mandos, y Busquets Ferrer, árbitro de campo, le quitaron una clara tarjeta roja a Gerard Martín tras casi partirle el tobillo a Almada en el inicio de la segunda mitad.

Corría el minuto 46 de partido con empate a uno entre Atlético de Madrid y Barcelona en el Metropolitano. El equipo rojiblanco estaba jugando con diez tras la expulsión por roja directa a Nico González tras una entrada a Lamine Yamal justo antes del descanso.

En ese momento, Gerard Martín, al ir a despejar un balón ante Almada, deja su pierna clavada en el tobillo del jugador argentino y Busquets Ferrer tarda apenas segundos en mostrarle la roja directa. Ni se lo piensa. Pero minutos después, Melero López le llama desde el VAR y va a verla.

Busquets Ferrer revisa la jugada y entendiendo que despeja primero balón, omite la entrada criminal que viene después y cambia su decisión. Le retira la roja a Gerard Martín y le muestra solamente amarilla. Jugadores, aficionados y cuerpo técnico del Atlético de Madrid alucinan mientras ven en el videomarcador la acción donde los tacos del central culé impactan con fuerza sobre Almada, dejándolo muy dolorido. No pasó a mayores la acción, pero pudo ser mucho peor.

La acción de Busquets Ferrer junto al VAR en el Metropolitano fue surrealista. Pero no era la primera, ya que en la roja a Nico González también estuvieron más de cinco minutos revisando la acción para cambiar la doble amarilla a roja directa. En el caso de Gerard Martín, la decisión pasó de roja directa a amarilla. Justo al revés.