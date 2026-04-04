Busquets Ferrer tarda 5 minutos en confirmar la expulsión a Nico González: de doble amarilla a roja directa

Nico González fue indudablemente uno de los protagonistas del duelo de Liga entre el Atlético y el Barça. El lateral rojiblanco culminó un partido para olvidar que se saldó con su expulsión en el tiempo de descuento de la primera mitad. Al jugador le tocaba bailar con Lamine Yamal y salió más que escaldado de esta situación, aunque el VAR no perdió la oportunidad de poner un clavo más en su ataúd.

El argentino tuvo un lapsus ya en los primeros minutos del partido cuando cortó un balón largo que iba hacia la estrella del Barcelona con las dos manos en una jugada totalmente atípica en el mundo del fútbol. En esa ocasión, Busquets Ferrer decidió sacarle amarilla por cortar una acción de peligro de forma tan deliberada.

En el tiempo de descuento de la primera mitad fue cuando Nico González acaparó todos los focos en una jugada con Lamine Yamal. El internacional español se marchaba en dirección a la portería del Atlético cuando el defensa le derribó, viendo la segunda tarjeta amarilla.

Hasta aquí todo normal, pero el VAR quiso intervenir con el colegiado Melero López llamando a la pantalla a Busquets Ferrer. La acción se revisó durante más de cinco minutos generándose un enorme desconcierto en el Metropolitano. Primero pensaron en un fuera de juego de Lamine, luego en un penalti en la acción de Nico González y finalmente el hombre VAR le empujó al árbitros a cambiar su decisión de una segunda amarilla al jugador del Atlético por una roja directa.

Como es lógico, el surrealismo se apoderó de la escena puesto que Nico González permaneció en el campo en su banquillo esos minutos esperando volver al terreno de juego. Finalmente le llamó a filas el árbitro, pero con una noticia mucho peor para sus intereses: una roja directa.