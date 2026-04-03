Busquets Ferrer será el árbitro del primero de los duelos entre Barcelona y Atlético de Madrid

El Comité Técnico de Árbitros ha designado a Mateo Busquets Ferrer para que sea el encargado de dirigir al Atlético de Madrid y al FC Barcelona de este sábado 4 de abril a partir de las 21:00 horas, el primero de los duelos del carrusel de enfrentamientos que protagonizarán este mes de abril ambos equipos. Este, correspondiente a la jornada 30 de la Liga, será el primero de los tres choques de ambos equipos, los dos próximos serán por una plaza en las semifinales de la Champions League. En el VAR estará el malagueño Mario Melero López, que tomará partido con aquellas jugadas que se le escapen al árbitro principal.

Junto a Busquets Ferrer, el CTA fijó como árbitros asistentes tanto a Íñigo Prieto como a Gonzalo García. Además, Manuel Pozueta será el cuarto árbitro y Javier Iglesias Villanueva será el asistente en la sala del VAR.

🟨🟥 Estos son los árbitros para los partidos del sábado 4 de abril en Primera División. 👥 Designación completa: https://t.co/5E3OdSF9vc#ArbitrajeRFEF | @CTARFEF pic.twitter.com/f5XksMVZFf — RFEF (@rfef) April 3, 2026

A sus 32 años, el balear es uno de los árbitros más jóvenes de Primera División, uno de los más prometedores y con mayor proyección entre los españoles, en la élite desde la temporada 23/24. Esta campaña es su tercera en la máxima categoría del fútbol español y ya cuenta con más de 60 encuentros dirigidos con su silbato desde entonces.

Esta temporada será la segunda vez que dirija al Barcelona. La primera vez, correspondiente a la jornada 3 de Liga, fue en Vallecas en el Rayo Vallecano-Barça que finalizó 1-1 con un polémico gol de penalti de Lamine Yamal. El árbitro Busquets Ferrer pitó falta una acción de Josep Chavarría sobre Lamine en el área sobre la que no entró el VAR pese a las dudas que generó.

Por otro lado, éste Atlético – Barcelona será el cuarto partido que dirija a los colchoneros esta temporada Busquets Ferrer, el árbitro maldito de los de Simeone esta temporada. Con él con el silbato, el Atlético de Madrid ha perdido todos sus partidos esta temporada. El trencilla dirigió el Espanyol-Atlético de la primera jornada de Liga, que acabó con 2-1 para los pericos. También se encargó de dirigir las semifinales de la Supercopa de España, en el derbi madrileño que el Real Madrid venció por 1-2. Por último, también dirigió el 0-1 del Betis en la pasada jornada 23 de Liga, éste en el Metropolitano.

Esta temporada, Busquets Ferrer lleva dirigidos 16 partidos, 13 de Liga, dos de Copa del Rey y el mencionado de Supercopa de España, con un balance de cinco victorias para los locales, tres empates y ocho triunfos para el equipo visitante, dejando claro que no es un árbitro localista.