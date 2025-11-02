El audio del VAR del penalti que no vio Busquets Ferrer: «La mano está absolutamente despegada»

El penalti de César Tárrega por mano fue la jugada que marcó el Real Madrid-Valencia (4-0). El árbitro Busquets Ferrer no se zampó uno, sino tres infracciones en la misma acción y gracias a la actuación del VAR, donde estaba Trujillo Suárez, pudo señalar uno de ellos. El colegiado mantuvo una conversación con su compañero en la sala de Las Rozas y luego se dirigió a la pantalla para volver a verla él mismo. Así fue la charla.

VAR: Mateo, te recomiendo una revisión para que analices un potencial penalti por mano. Cuando estés en la pantalla me avisas.

Busquets Ferrer: Voy para allá. Estoy aquí. Veo la mano

VAR: En mi opinión es una mano en una posición antinatural. Te pongo primero una imagen de corto para que puedas ver la mano y luego en dinámica para que analices la acción en sí.

B.F.: Vale, veo la mano perfectamente, absolutamente despegada en posición de L. La mano es punible. La mano es anterior, ¿verdad?

VAR: Sí.

B.F.: Vale, voy a reanudar con penalti a favor del Real Madrid sin tarjeta.

VAR: Recibido.

Como decimos, el VAR mandó a Busquets Ferrer revisar la mano antes que dos agarrones claros, uno a Jude Bellingham y otro de Diego López a Kylian Mbappé que le impide rematar a gol. En cualquier caso, el francés adelantó al Real Madrid desde la pena máxima y el equipo blanco acabó ganando el partido de la jornada 11 de Liga con solvencia.

El árbitro no tuvo un partido muy complicado en el Santiago Bernabéu, pero en la única jugada donde debió imponer su criterio y estar vivo falló. Busquets Ferrer sí vio un penalti inexistente de Pep Chavarría sobre Lamine Yamal en el Rayo Vallecano-Barcelona de la jornada 3 y el VAR no pudo entrar a corregirle porque no funcionó en toda la primera parte de ese choque.