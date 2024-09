Quién es Busquets Ferrer: edad, estadísticas y de dónde es el árbitro del Atlético – Real Madrid

Mateo Busquets Ferrer (Palma de Mallorca, 31 de octubre de 1993) será el árbitro encargado de pitar el Atlético-Real Madrid que se disputa este domingo 29 de septiembre en el Civitas Metropolitano. El árbitro balear ha sido el designado por el Comité Técnico de Árbitros para dirigir el derbi y debutará en el partido entre los dos rivales de la capital en su segunda temporada en la máxima categoría del fútbol español. Ya ha dirigido a los de Ancelotti esta temporada en el empate contra Las Palmas.

Busquets Ferrer ha señalado 24 partidos en la Liga EA Sports, el último el duelo disputado el pasado domingo en La Cerámica entre Villarreal y Barcelona. El colegiado y su equipo VAR fue protagonista después de anular el segundo gol al equipo amarillo tras un presunto fuera de juego que minutos después se demostró que era con una imagen un tanto dudosa.

La pasada temporada debutó contra el Real Madrid en la goleada (5-0) ante el Alavés y esta temporada dirigió al conjunto blanco en el duelo ante Las Palmas, que acabó en empate y en el que el conjunto blanco reclamó un penalti del central McKenna sobre Mbappé. El derbi ante el Atlético será el quinto partido que dirige en lo que va de temporada.

Mateo Busquets Ferrer: edad, altura y de dónde es

Mateo Busquets Ferrer tiene 30 años y pertenece al colegio balear, ya que procede de Palma de Mallorca. Sus grandes referentes en el arbitraje son Mateu Lahoz y Del Cerro Grande, según dijo en su día en una entrevista en el diario AS. «Mateu y Del Cerro son dos espejos en los que mirarme», dijo a la vez que contó los motivos que le llevaron a decantarse por el arbitraje.

«Jugaba al fútbol en el equipo de mi barrio, un día no tuve una buena actuación y mi padre me dijo medio en broma, medio en serio ‘oye, hazte árbitro’. Eso fue un sábado y el mismo lunes empezaba me apunté con mi tío. Siempre me había llamado la atención y cuando empecé se metió el gusanillo. Ahora mismo, además de ser mi trabajo es mi pasión», explicó en esta entrevista.

Estadísticas de Busquets Ferrer y los partidos que ha pitado

Mateo Busquets Ferrer ha dirigido 24 partidos en la Liga EA Sports hasta el día de hoy y el derbi entre Atlético y Real Madrid será su primera gran partido desde que está en la máxima categoría del fútbol español. La pasada temporada dirigió 20 encuentros en los que hubo 10 victorias locales, 8 empates y dos triunfos del equipo visitante. Sacó un total de 106 tarjetas sacando 5,30 de media por partido y siete rojas.

En lo que va de temporada ha dirigido cuatro partidos con una victoria local, dos empates y otra visitante, la del Barcelona del pasado domingo. Ha sacado 21 tarjetas amarillas cumpliendo con su media de 5,25 amonestaciones por partido. Ha sacado dos tarjetas rojas en los cuatro primeros partidos de Liga. Esta será la primera vez que Busquets Ferrer dirija al Atlético en sus dos temporadas en la Liga EA Sports, mientras que al Real Madrid lo ha dirigido en dos ocasiones, siendo la última en el empate ante Las Palmas de la segunda jornada de la competición.