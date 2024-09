El juez pide a la Guardia Civil celeridad para identificar las cajas fuertes de la secretaria de Negreira

Joaquín Aguirre, titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Barcelona que dirige la investigación sobre el caso Negreira, ha pedido a la Guardia Civil que identifique con urgencia si su secretaria, Concepción Díaz Herbella, y el linier José Martínez Alfonso disponen de cajas fuertes en entidades bancarias. El instructor también solicita que se analicen los movimientos entre 2003 y 2018 de seis cuentas bancarias vinculadas a ambos. «A la vista de los claros indicios de criminalidad relativos a la comisión de un delito de corrupción deportiva y otro independiente de blanqueo de capitales procede emitir los mandamientos solicitados con la finalidad de continuar la investigación», señala el juez en un auto al que ha tenido acceso OKDIARIO.

La investigación judicial sobre el caso Negreira continuará al menos seis meses más a la espera de que se informe sobre las cuentas bancarias que ha solicitado el magistrado. No obstante, el juez ya ha recibido el informe final de la Guardia Civil y ha solicitado que se amplíe la información recabada en relación con las cuentas bancarias de las personas que recibieron pagos del Fútbol Club Barcelona. Una de estas personas es la que fuera la secretaria del ex vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA) y principal investigado, José María Enríquez Negreira, durante los años 1995 y 2008. El juez señala a esta mujer como «intermediaria» en los pagos que el FC Barcelona realizó por un importe total de siete millones y medio a Negreira y a su hijo Javier Enríquez Romero.

Los pagos se encuentran acreditados en una tabla que la Guardia civil incluyó en su informe final. De este modo, el juez acuerda que se amplíe la investigación y se proporcione información sobre el grado de intervención, porcentaje de participación y movimientos bancarios de las cuentas de la que fuera su ayudante. También solicita que remitan la información completa de los movimientos mediante cheques y quiénes fueron sus beneficiarios. El juez ha comisionado al Grupo de Delincuencia Económica y Tecnológica de la Policía Judicial de la VII Zona de la Guardia Civil de Cataluña para que remita toda la información solicitada. El Instituto Armado ha acogido la petición.

Pagos a Negreira

Los agentes de la Benemérita detectaron que el Fútbol Club Barcelona efectuó pagos directos a una cuenta en la que José María Enríquez Negreira figura como autorizado y su secretaria Concepción Díaz como titular. En concreto, se han identificado abonos directos entre los años 2005 y 2006 por un valor de 35.555 euros. «Estas transferencias se justificaron como el pago de una serie de facturas a la sociedad Soccercam. Sin embargo, esta operación carece de coherencia, ya que no existe ninguna relación de dependencia comercial, mercantil, ni profesional entre esta empresa y la señora Díaz, ni con el FC Barcelona y esta persona, que pudiera justificar dichos pagos», señala la Guardia Civil en un oficio consultado por este periódico.

Los agentes también relacionan a la secretaria de Negreira y al linier con cobros y retiradas de cheques en efectivo emitidos por las mercantiles Nilsad y Dasnil. Los agentes recuerdan en su oficio que Enríquez Negreira dijo que eran ellos los que cobraban los cheques: «Normalmente, los cobraba o Concepción o José Martínez Alfonso y me daba el dinero en efectivo a mí. José Martínez Alfonso no era empleado, era un amigo personal que me hacía el recado para no ir yo. El dinero me lo quedaba yo».

«Alterar la competición»

El instructor del caso Negreira ha justificado procesalmente las razones por las que ha pedido acceder a las cuentas de la secretaria de Negreira y el linier. El magistrado señala que existen indicios consistentes de los pagos millonarios a lo largo de 18 años por parte del FC Barcelona al que fuera vicepresidente de los árbitros y su hijo, con la excusa de que emitieran unos informes sobre actuaciones arbitrales.

«La Guardia Civil ha considerado en su informe presentado en este Juzgado a principios de este mes de agosto que no existieron realmente tales informes por lo que, considera este magistrado, la finalidad tenía que ser otra», explica el juez Aguirre. Y prosigue: «A este magistrado no se le ocurre ninguna otra razón convincente que la de alterar la competición deportiva nacional (La Liga o Copa del Rey) en la que participaran el FC Barcelona».