El hijo de Negreira vuelve a liarla en redes sociales: «No soy del Barcelona»

El hijo de Enríquez Negreira, Javier Enríquez Romero, ha vuelto a hacerse viral en redes sociales con su último video publicado en su cuenta de Tik Tok. El que estuviera a sueldo del Barcelona por trabajos de coaching reconoció que no es del Barcelona, que nunca se peina y que siempre viste de negro. Un video, bajo el título de «Soy el hijo de Negreira y…», que no tardó en despertar las respuestas de los usuarios de esta red social.

El video comienza con Javier Enríquez Romero hablando de ciertos aspectos de su vida: «Soy el hijo de Negreira y no, no me peino casi nunca», «Soy el hijo de Negreira y claro que viste sólo de negro», «Sí, soy el hijo de Negreira y lo que sé de arbitraje no es por mi padre», «Soy el hijo de Negreira y no… No soy del Barça».»Claro que el que hace los videos es mi hijo», decía en su cuenta de Tik Tok.

Para finalizar el video, el hijo de Negreira deja a los usuarios que completasen la frase: «Soy el hijo de Negreira… ¿y?». En el comentario del video, Enríquez Romero dejaba una frase:»¿Qué añadiríais? Soy el hijo de Negreira…». Y las respuestas no tardaron en llegar. «El hijo de Negreira vuelve a liarla en redes sociales», comentaba un usuario, «El hijo de Negreira vuelve a liarla en redes sociales», decía otro. «Soy el hijo de Negreira y claro que tengo mi casa gracias al Barça…», aseveraba otro.

Hace un mes, Enríquez Romero subía otro video en el que hablaba de los clubes en los que había trabajado. «He trabajado para el Barça, para el Atlético de Madrid y el Girona, entre otros», decía en el video colgado en sus redes sociales. «Ahora me falta el Madrid… ¿o no?», añadía el hijo de Enríquez Negreira especulando también con otros clubes.

A sueldo del Barcelona

Y es que Javier Enríquez Romero, entre sus labores mientras estaba a sueldo del Barcelona, destacaban las de ofrecer cursos de coaching a árbitros y jugadores, además de trasladar al equipo arbitral al estadio. De hecho, uno de los colegiados que testificaron ante la Guardia Civil como parte de la instrucción del caso Negreira señaló que Javier Enríquez «coincidía en el hotel» con el encargado de puntuar a los árbitros antes del «desplazamiento al estadio». Fue José Luis González González, al que se vio en ocasiones llegar al Camp Nou junto con el hijo del ex vicepresidente arbitral, el que desveló en su declaración estos hechos.

Javier Enríquez Romero, hijo del vicepresidente de los árbitros por aquella épica en la que el Barcelona le tuvo a sueldo, es una de las piezas sobre las que gira el caso Negreira. Padre e hijo cobraron un total de 7,6 millones de euros durante los años 2001 y 2018 por parte del conjunto azulgrana y este era el que tenía trato directo con los árbitros que dirigían los encuentros. De hecho, impartía clases de coaching a varios de ellos, entre los que destacan algunos aún en activo hoy como Santiago Jaime Latre, Javier Alberola Rojas, Alejandro Hernández Hernández o Juan Martínez Munuera, entre otros.