El hijo de Negreira desvela que también trabajó para el Atlético

Por si no hubiera sido suficiente los pagos del Barcelona a José María Enríquez Negreira, vicepresidente del CTA, entre 2001 y 2018 por un valor de 7,5 millones de euros despertando el ya famoso caso Negreira, ahora ha sido su hijo, Javier Enríquez Romero, el que ha desvelado que también trabajó para el Atlético de Madrid. El que estuviera a sueldo del Barcelona ofreciendo presuntamente cursos de coaching ha hecho saltar la bomba confirmando otros clubes con los que ha trabajado.

Ha sido en su ya famosa cuenta de Tik Tok cuando Javier Enríquez Romero ha reconocido que trabajó con el Atlético de Madrid y el Girona. No obstante, el video ofrece todo tipo de incógnitas al no desvelar más información al respecto. «He trabajado para el Barça, para el Atlético de Madrid y el Girona, entre otros», dice en el video colgado en sus redes sociales. «Ahora me falta el Madrid… ¿o no?», añade el hijo de Enríquez Negreira especulando también con otros clubes.

Por el momento, ni el club rojiblanco ni el Girona se han manifestado al respecto sobre esta afirmación que ha hecho en sus redes sociales. No obstante, se desconoce de la veracidad de esta información que ha hecho saltar todas las alarmas.

Y es que Javier Enríquez Romero, entre sus labores mientras estaba a sueldo del Barcelona, destacaban las de ofrecer cursos de coaching a árbitros y jugadores, además de trasladar al equipo arbitral al estadio. De hecho, uno de los colegiados que testificaron ante la Guardia Civil como parte de la instrucción del caso Negreira señaló que Javier Enríquez «coincidía en el hotel» con el encargado de puntuar a los árbitros antes del «desplazamiento al estadio». Fue José Luis González González, al que se vio en ocasiones llegar al Camp Nou junto con el hijo del ex vicepresidente arbitral, el que desveló en su declaración estos hechos.

Javier Enríquez Romero, hijo del vicepresidente de los árbitros por aquella épica en la que el Barcelona le tuvo a sueldo, es una de las piezas sobre las que gira el caso Negreira. Padre e hijo cobraron un total de 7,6 millones de euros durante los años 2001 y 2018 por parte del conjunto azulgrana y este era el que tenía trato directo con los árbitros que dirigían los encuentros. De hecho, impartía clases de coaching a varios de ellos, entre los que destacan algunos aún en activo hoy como Santiago Jaime Latre, Javier Alberola Rojas, Alejandro Hernández Hernández o Juan Martínez Munuera, entre otros.

Relación con los árbtitros

Durante ese tiempo, ejercía como acompañante de los árbitros a los estadios de Barcelona, Espanyol o Girona, sin tener a priori ningún cargo en el CTA. A uno de los que acompañó en numerosas ocasiones fue a José Luis González González. Ese mismo árbitro ha sido el encargado de revelar que, más allá de tener contacto con el equipo arbitral designado para el partido, Javier Enríquez también trataba con el delegado-informador, el encargado de evaluar la actuación del colegiado en los partidos.

Cabe destacar que todavía continúan las investigaciones en torno al caso Negreira y esa relación que tenía el hijo de Negreira con los árbitros y con los delegados-informadores pueden ser una de las claves del caso, puesto que el juez Joaquín Aguirre pone en el punto de mira el sistema de ascensos y descensos de los colegiados y «la posible influencia directa o indirecta» que Enríquez Negreira pudiera «ejercer sobre los árbitros de fútbol en respuesta a los pagos efectuados», por las funciones del cargo que ostentaba.