Araujo confirma que se queda en el Barcelona: «Todavía no han visto al mejor Ronald»

Ronald Araujo ha cerrado filas para salir del FC Barcelona este verano. Aunque el club culé lo tenía entre la lista de transferibles para hacer caja este verano, el central uruguayo quiere seguir en la Ciudad Condal. Lo hizo después de que el equipo golease al Daegu donde sumó su segunda titularidad consecutiva, momento que aprovechó para confirmar públicamente que no desea otra cosa que quedarse y triunfar en el conjunto azulgrana.

«Por supuesto que voy a seguir, seguro. Estoy muy feliz en Barcelona. Todavía no han visto al mejor Ronald, y es el que va a venir en estos años», confirmó en la rueda de prensa posterior al partido. A diferencia del calvario que vivió la temporada pasada, donde su rendimiento estuvo muy por debajo para pelear la titularidad, el charrúa confirmó que se ve con opciones de ser más importante para Flick.

«Este año estoy muy motivado porque mentalmente tengo mucha confianza. El año pasado la perdí un poco con el tema de la lesión, pero me he sentido muy bien durante la pretemporada. Cumplí muy bien, me sentí cómodo, más ágil y con más confianza», añadió Araujo.

Araujo, confiado pese al exceso de centrales

En el Barça hay excesos de centrales. Aun así, Ronald se ve confiado en que pueda tener más minutos y su continuidad abriría la puerta de salida de Andreas Christensen. El central danés ha tenido destellos en pretemporada, pero su contrato termina en junio de 2026 y no quieren dejarle salir gratis dentro de un año.

Además, las últimas lesiones podrían abrirle a tener dicha oportunidad en el comienzo de Liga. Tanto Eric García como Íñigo Martínez han tenido molestias musculares que les dejaron fuera en los dos últimos partidos de la gira asiática. Pau Cubarsí viene de recibir un golpe contra el Daegu y también es duda para que llegue a tiempo. Un escenario predilecto para que Araujo pueda tener la oportunidad que tanto pide.