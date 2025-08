Preocupación entre los fans de Andy y Lucas por la nariz de Lucas González: «Una pesadilla…»

El dúo Andy y Lucas anunció a finales de 2023 que iba a retirarse de los escenarios para empezar una nueva etapa. Los integrantes de la famosa banda han elaborado una hoja de ruta que se extenderá hasta 2025 y que terminará con un concierto que promete dejar huella en el corazón de sus fans. Debemos tener en cuenta que llevan mucho tiempo trabajando en el mundo del espectáculo y se han ganado su hueco a pulso. La gente les quiere, de hecho son muchos los que están preocupados por Lucas González. El artista se sometió a una operación nasal que no generó los resultados esperados y ha reconocido estar atravesando «una pesadilla interminable». Cada cierto tiempo se ve obligado a romper su silencio para dar explicaciones al respecto.

En esta ocasión, la polémica se ha generado a raíz de unas imágenes difundidas por el festival Tropicalia Summer Music. Andy y Lucas actuaron en este certamen y los responsables del mismo publicaron un vídeo de Lucas interactuando con sus seguidores. Algunos se fijaron que llevaba una tira nasal y no entendieron lo que estaba pasando. La intención del artista únicamente era convocar a sus admiradores. «El día 4 de agosto estamos en Salobreña. Señores, vamos a por ello, vamos a comprar esas entradas… No podéis faltar. Un beso muy grande. ¡Comprad las entradas! ¡Qué pedazo concierto», dijo. Sin embargo, estos se fijaron en el nuevo estado de su nariz.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Tropicalia Summer Music (@tropicaliasummermusic)

Hay comentarios muy ofensivos, como por ejemplo: «No he visto ese resultado en toda mi vida», «ya le está hasta cambiando de color, eso ya es un transformer» o «¿se puso masilla?». No obstante, algunos han roto una lanza a su favor, recalcando que está haciendo un gran esfuerzo. «Todos mis respetos hacia una persona que, teniendo un problema estético de este calibre tiene dos cojones y no se queda en su casa metido. Y encima con una sonrisa y con energía de seguir dándolo todo en los últimos conciertos antes de retirarse. Admiración total», comenta un usuario de Instagram.

¿Cómo empezó el problema de Lucas?

El calvario de Lucas González comenzó con lo que debía ser un simple retoque estético. A finales de 2024, cantante decidió someterse a una rinoplastia con la intención de mejorar el aspecto de su nariz, sin imaginar las complicaciones que vendrían después. Lo que parecía un procedimiento rutinario se convirtió en un auténtico quebradero de cabeza cuando comenzaron a surgir problemas durante la recuperación. Una posible infección postoperatoria y signos de necrosis desencadenaron una deformación conocida como «nariz en silla de montar», que alteró por completo su apariencia y su bienestar físico. Hay que tener en cuenta que también ha tenido consecuencias en su salud mental porque continuamente recibe ataques y burlas que están totalmente injustificadas.

Desde que se dio cuenta del problema, Lucas inició un duro camino de revisiones médicas, tratamientos correctivos y una lucha constante por recuperar su salud. Las secuelas físicas no tardaron en aparecer, y con ellas, un fuerte impacto emocional. En una entrevista con Pablo Motos, el artista admitió que no siguió correctamente las indicaciones médicas: se quitó las gasas antes de tiempo y no utilizó las cremas recomendadas. Su descuido le pasó factura y fue él mismo quien reconoció públicamente que su falta de disciplina tuvo consecuencias graves para su rostro.

Durante todo este proceso cuenta con el apoyo de su compañero Andy, aunque también hay gente que asegura que entre ellos existe una relación muy tensa. Tanto es así que en el programa Socialité anunciaron que habían tenido una pelea antes de un concierto. Tanto Lucas como Andy usaron sus redes sociales para desmentir los rumores y prometieron que entre ellos existía una conexión de absoluta complicidad.

El esfuerzo de Lucas González

A pesar de las adversidades, Lucas no ha dejado que su carrera se detenga. Aunque las dificultades respiratorias y la inseguridad con su nueva imagen le han supuesto un reto personal, el cantante ha seguido adelante con sus compromisos profesionales. No ha cancelado conciertos ni ha evitado apariciones públicas, convirtiendo su experiencia en un ejemplo de resistencia. En cada entrevista, se muestra honesto y transparente, sin esconder el sufrimiento que ha supuesto atravesar una situación tan delicada.

El proceso de recuperación continúa, y aunque no ha recuperado del todo la forma ni la funcionalidad de su nariz, Lucas se muestra más sereno y comprometido con su salud. Esta etapa, aunque dura, le ha servido como aprendizaje y ha reforzado su carácter.

Para muchos de sus seguidores, su capacidad de sobreponerse a un error que él mismo reconoce como propio ha convertido a Lucas en una figura todavía más admirada. Su voz sigue intacta y su determinación por seguir cantando y compartiendo su historia es más fuerte que nunca. El esfuerzo que está llevando a cabo es un ejemplo para muchos.