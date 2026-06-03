La nueva armadura del Aston Martin de Alonso para Mónaco: «De la roca a la pista»

Fernando Alonso tendrá un ‘nuevo’ coche para el Gran Premio de Mónaco. Su AMR26, a pesar de un inicio de temporada muy complicado, ha generado ilusiones en redes sociales a raíz de la publicación del nuevo diseño que tendrá este fin de semana, desde los entrenamientos libres hasta la carrera de este domingo.

A diferencia de cómo se presentó antes de comenzar la temporada, el Aston Martin ha optado por que Fernando Alonso luzca algo especial. «De la roca a la pista de carreras», así lo ha titulado la escudería británica para explicar el nuevo material que recubrirá el monoplaza. Una decoración para Mónaco con un acabado que cambia de color gracias a un material de vinilo especializado. Aunque aparentemente tiene un color bronce para fusionarse con el verde, este va cambiando en función de la perspectiva.

La razón de esta combinación es que cada capa adicional añade peso, grosor y bordes elevados que afectan al rendimiento aerodinámico, por lo que las superficies tuvieron que aplicarse selectivamente en zonas donde el impacto sería menos crítico. La elección de colores también está inspirada en los minerales y metales para Maaden, patrocinador de Aston Martin. Tonos que se asemejan al oro, cobre, aluminio e hierro. El diseño también resolvió un problema con el diseño. Debido a que los degradados tradicionales no se podían imprimir sobre el envoltorio que cambia de color, gracias a la estructura hexagonal se crea la ilusión de desvanecimiento y movimiento del color para el ojo humano.

El objetivo de Aston Martin es devolver la esperanza y dar un nuevo lavado de cara a Fernando Alonso. El arranque de 2026 ha sido desilusionante mientras se siguen preparando para introducir cambios para solucionar los problemas que hacen más lento al coche. En un circuito urbano como Mónaco, Alonso buscará dar de nuevo un chute de ilusión y dar un golpe en la mesa, al menos, en el mundial de constructores, donde ocupan actualmente la última posición.