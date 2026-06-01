Fernando Alonso sigue desatando pasiones en la Fórmula 1: «Es uno de los mejores…»

Fernando Alonso sigue desatando pasiones en la Fórmula 1 pese a que ahora está condenado a ocupar la zona media y baja de la clasificación por el mal desempeño de Aston Martin y Honda. Stoffel Vandoorne, que es compañero del bicampeón del mundo en Aston Martin, ha sido el último en deshacerse en elogios hacia el piloto asturiano, al que considera «uno de los mejores» pilotos de todos los tiempos y que además sigue siéndolo en una temporada que está siendo difícil.

La Fórmula 1 entra en una de las semanas más especiales del año, ya que este domingo 7 de junio se celebra el Gran Premio de Mónaco, una de las carreras con más solera del Gran Circo. Ahí estará un Fernando Alonso que intentará volver a aprovecharse de su destreza en la conducción para intentar volver a hacer un milagro con el Aston Martin por las calles del Principado. Para ello siguen trabajando entre Honda y el equipo británico con el objetivo de poder dar un coche competitivo al bicampeón del mundo.

Pese a que el sueño de la 33 victoria en Fórmula 1 sigue lejos y que Fernando Alonso ha dejado de competir con los mejores pilotos de la parrilla, en el Gran Circo sigue habiendo quórum sobre la condición del asturiano como uno de los pilotos más grandes de la historia de este deporte. El último en pronunciarse ha sido Stoffel Vandoorne, que en la actualidad ocupa el puesto de piloto reserva y de desarrollo en Aston Martin. El belga también compartió equipo con Alonso durante la época en McLaren y conoce muy bien al asturiano.

«Sin duda es uno de los mejores, y sigue siéndolo a día de hoy. De alguna manera, sigo trabajando con él en Aston Martin ahora mismo. Su nivel de compromiso, su forma de dar feedback al equipo, lo preciso que es con todo… y también cómo consigue que el equipo se mueva a su alrededor. Es una de sus cualidades», ha informado el compañero de Alonso en Aston Martin.

Una leyenda de la Fórmula 1 se rinde a Alonso

Stoffel Vandoorne también ha resaltado las cualidades de Fernando Alonso al volante en la Fórmula 1. «Tiene un talento natural y creo que no sería tan rápido o consistente sin ese talento natural, así que definitivamente lo tiene. Pero también posee la ética del trabajo que lo acompaña», confesó durante una intervención con Lucas Stewart.

Otra de las leyendas de la Fórmula 1 que ha opinado recientemente sobre Fernando Alonso ha sido Jenson Button, que al hilo de la celebración del GP de Mónaco ha hablado sobre las opciones del asturiano de conseguir la Triple Corona, que pasa por ganar la carrera en el Principado, las 24 horas de Le Mans y las 500 millas de Indianápolis. Al asturiano sólo le falta esta última, en la que ya participó.

«Fernando probablemente sea quien tenga más posibilidades de completar la Triple Corona, ya que ha ganado Mónaco y Le Mans, y estuvo cerca de lograrlo en Indianápolis, donde lideró la carrera. Si quiere intentarlo de nuevo, sin duda tiene una oportunidad», dijo el ex piloto británico.