Busquets Ferrer arbitrará el Rayo-Barcelona

Ya hay designación oficial para el Rayo Vallecano-Barcelona de este domingo, tercera jornada de Liga justo antes del parón de selecciones de septiembre. Mateo Busquets Ferrer será el colegiado encargado de impartir justicia en Vallecas acompañado en bandas por sus asistentes Gonzalo García y Adrián Díaz. En el VAR estará Javier Iglesias Villanueva, acompañado en el AVAR por Pulido Santana.

Un partido que cerrará la tercera jornada de Liga y que estará mirado por lupa en el aspecto arbitral después de que los dos primeros partidos del Barcelona se hayan saldado con polémica. En el primero en Mallorca, un escándalo arbitral protagonizó el duelo con un gol de Ferran Torres que no debió subir al marcador, ya que estaba Raíllo conmocionado en el suelo. Además, dos jugadores del cuadro bermellón fueron expulsados antes del descanso. Contra el Levante, el árbitro pitó un penalti por mano de Balde muy protestado por el Barcelona y hubo otro posible penalti sobre Lewandowski no pitado.

Busquets Ferrer ya ha arbitrado esta temporada un partido y este será su segundo. El primero fue en la primera fecha del campeonato entre el Espanyol y el Atlético de Madrid. Un partido donde ganó el equipo perico con sorpresa y remontada al cuadro colchonero. La pasada campaña terminó con el Sevilla 0-2 Real Madrid ya sin nada en juego.

La temporada pasada arbitró al Barcelona hasta en dos ocasiones. La primera fue en el mes de septiembre del año pasado contra el Villarreal en La Cerámica. Fue el partido donde se lesionó de gravedad Ter Stegen y los de Flick ganaron por goleada (1-5). El segundo fue en marzo de este año en el Barcelona 3-0 Osasuna. También dirigió el polémico derbi en el Metropolitano del curso pasado.