Alineación del Barcelona contra el Atlético de Madrid: Flick sale con cuatro centrocampistas

La alineación del Barcelona para medirse al Atlético de Madrid este sábado en el Metropolitano con motivo de la jornada 30 de la Liga tendrá a Marcus Rashford y a Dani Olmo de falso ‘9’ en el ataque culé acompañando a Lamine Yamal. El equipo culé se está jugando la Liga y no puede dudar con su once a pesar de estar a las puertas de una eliminatoria crucial en Champions contra el propio equipo rojiblanco.

La alineación del Barcelona comienza en la portería con Joan García. El portero catalán vuelve feliz tras debutar con la selección española. En su último partido como culé antes del parón contra el Rayo hizo un encuentro brillante y su misión es repetirlo este sábado en el Metropolitano.

La defensa del Barcelona ya tiene a Koundé y Balde recuperados, pero no son titulares contra el Atlético de Madrid. La alineación del Barcelona en el Metropolitano cuenta con Araujo en el lateral derecho y Cancelo en el izquierdo. La pareja de centrales estará formada por Cubarsí y Gerard Martín.

En el centro del campo, Hansi Flick mete cuatro centrocampistas, con Eric García de cierre. El jefe de operaciones será Pedri junto a Fermín López como enganche. Y la alineación del Barcelona termina con novedades en ataque. Raphinha es baja por lesión y Lewandowski llega con muchos minutos en sus piernas durante el parón. Por lo tanto, Lamine Yamal tendrá dos nuevos acompañantes en el tridente ofensivo. En la otra banda es titular Marcus Rashford y en la punta de ataque Dani Olmo, combinando con el mediocampo.

Alineación del Barcelona

Esta es la posible alineación del Barcelona para medirse este sábado al Atlético de Madrid con motivo de la jornada 30 de la Liga en el Metropolitano: Joan García; Araujo, Cubarsí, Gerard Martín, Cancelo; Eric García, Pedri, Fermín López; Lamine Yamal, Olmo y Rashford.