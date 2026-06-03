La IV Copa Comunidad de Madrid levanta el telón de una edición llamada a batir récords

La IV Copa Comunidad de Madrid de Salto de Obstáculos ha dado el pistoletazo de salida a una edición que volverá a convertir a Madrid en el centro de atención de la hípica española. Ayer, martes 2 de junio, la sede de LA RAZÓN acogió la presentación oficial de una competición que se celebrará del 19 al 21 de junio en las instalaciones del Club Hípico RACE y que se ha consolidado como una de las grandes referencias del calendario nacional.

La prueba, que repartirá 60.000 euros en premios, afronta su cuarta edición convertida en uno de los concursos más importantes del panorama español. Un crecimiento que no ha sido fruto de la casualidad, sino del trabajo conjunto de instituciones, patrocinadores, organizadores y profesionales que han apostado desde el primer momento por construir una competición diferente, capaz de atraer a los mejores jinetes y amazonas del país.

La presentación fue inaugurada por Francisco Marhuenda, director de LA RAZÓN, que dio la bienvenida a los asistentes antes de una jornada que reunió a buena parte de la familia del caballo. Deportistas, empresarios, representantes institucionales, patrocinadores, medios de comunicación y profesionales del sector se dieron cita en un acto que volvió a reflejar el excelente momento que atraviesa la hípica madrileña.

La conducción del evento corrió a cargo de Shelly Ramírez Pino, redactora de la sección ecuestre de LA RAZÓN y CEO de Chacco Marketing, empresa responsable de la estrategia de marketing y comunicación de la competición. Habitual rostro y voz de algunos de los acontecimientos más importantes del calendario ecuestre nacional, fue la encargada de conducir una presentación ágil y cercana, dando paso a cada uno de los intervinientes y guiando el desarrollo de una tarde marcada por el optimismo y la ilusión.

Uno de los momentos más especiales de la tarde llegó con la intervención de Maya de la Joya, imagen de esta cuarta edición de la Copa Comunidad de Madrid. La amazona madrileña, muy querida por la afición y con una trayectoria deportiva que la sitúa entre los nombres más destacados de su generación, estuvo acompañada por miembros de la familia De la Joya Fernández Longoria. Su presencia aportó un componente especialmente emotivo a una presentación en la que quedó patente el compromiso de las nuevas generaciones con el futuro de este deporte.

La convocatoria reunió además a algunas de las personalidades más relevantes de la hípica española. Entre los asistentes destacaron nombres como Cayetano Martínez de Irujo, referente histórico del deporte ecuestre nacional, o Fernando Sarasola, uno de los grandes nombres de la hípica española de las últimas décadas. Junto a ellos acudieron representantes de clubes, empresas, patrocinadores y medios de comunicación especializados.

El respaldo institucional volvió a ser uno de los pilares de la competición. Alberto Tomé, director general de Deportes de la Comunidad de Madrid, destacó durante su intervención la importancia que tiene para la región contar con eventos deportivos capaces de generar actividad económica, atraer visitantes y proyectar una imagen moderna y dinámica de Madrid. Tomé puso además en valor el crecimiento que ha experimentado la Copa desde su nacimiento y el papel que desempeña dentro del calendario deportivo madrileño.

El encargado de clausurar el acto fue el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida. Su presencia volvió a evidenciar el apoyo del Ayuntamiento a una competición que se ha ganado un espacio propio dentro del deporte madrileño. Durante su intervención destacó la capacidad de la Copa Comunidad de Madrid para reunir a instituciones, empresas y aficionados en torno a un proyecto común y subrayó la importancia de seguir impulsando iniciativas que acerquen la hípica al gran público.

Las palabras de Almeida sirvieron para poner el broche final a una presentación que confirmó la buena salud de un proyecto que continúa creciendo año tras año. Cuatro ediciones después de su nacimiento, la Copa Comunidad de Madrid ya no es una promesa. Es una realidad consolidada dentro del calendario nacional y una de las competiciones más esperadas por jinetes, amazonas y aficionados.

Del 19 al 21 de junio, el Club Hípico RACE volverá a convertirse en el escenario donde se reunirán algunos de los mejores binomios del país. Madrid ya cuenta los días para una cita que ha encontrado una identidad propia y que, por méritos propios, se ha ganado un lugar entre los grandes concursos de la hípica española.