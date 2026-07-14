El Supremo confirma la anulación de un enchufe en la Diputación de Badajoz como el del hermano de Sánchez

El Tribunal Supremo ha cerrado la puerta al último intento de revertir uno de los casos de nepotismo que salpican a la Diputación de Badajoz. La Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo ha inadmitido a trámite, mediante una providencia fechada este 6 de mayo de 2026, el recurso de casación presentado por Ana Filipa Filipe Domingues, nuera de Francisco Mendoza Sánchez, ex delegado del Gobierno en Extremadura.

La decisión confirma en firme la sentencia que anuló su nombramiento como funcionaria, en un episodio con paralelismos evidentes al que afecta al hermano de Pedro Sánchez en la misma institución provincial. A diferencia del caso del familiar del jefe del Ejecutivo, que está en un proceso penal en el que se enfrenta a un posible delito de cárcel, este otro caso está en la vía contencioso-administrativo.

La providencia resuelve el recurso de casación, el último disponible en la jurisdicción ordinaria. El ponente ha sido el magistrado José Luis Requero, con Pablo Lucas como presidente de la sección.

El recurso pretendía revertir la sentencia de 2024 dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura. El Supremo ha justificado la inadmisión del recurso por defectos del escrito de preparación. Según recoge textualmente la providencia, el recurso «no se fundamenta suficientemente, con singular referencia al caso, que concurran alguno o algunos de los supuestos que permiten apreciar el interés casacional objetivo».

El Supremo sólo estudia recursos en el ámbito contencioso-administrativo si resuelve cuestiones que no estén ya abordadas en sentencias previas. Si no ocurre esta circunstancia, como sucede en este caso, el Supremo da por buena implícitamente la decisión de los jueces de primera y segunda instancia.

La resolución añade que la parte recurrente «cita distintas sentencias del Tribunal Supremo, pero no realiza ningún análisis pormenorizado que permita apreciar el apartamiento inmotivado en la sentencia impugnada de la doctrina del Alto Tribunal».

El fallo también rechaza que el caso tenga proyección más allá de las partes, pese a que el escrito de preparación alegaba que en 2023 «se hayan convocado más de 500 procesos selectivos» en instituciones similares.

El texto concluye que el recurso «carece, en los términos en los que ha sido preparado, de interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia», por tratarse de una cuestión «vinculada a los aspectos fácticos y circunstanciados del pleito». Contra esta providencia, subraya el propio documento, «no cabe recurso alguno».

El Supremo ha impuesto además las costas procesales a la recurrente, con un límite máximo, «por todos los conceptos», de 500 euros más IVA en favor de cada parte personada.

Nepotismo en Badajoz

El fallo llega año y medio después de que este periódico revelara, en diciembre de 2024, la existencia de una red de enchufes familiares en la Diputación pacense vinculada al entorno del PSOE extremeño donde el caso más sangrante es la contratación del hermano del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Francisco Mendoza Sánchez, entonces letrado del ex presidente de la institución Miguel Ángel Gallardo y actualmente letrado coordinador del Gabinete de Asuntos Judiciales de la Diputación, logró colocar a su nuera de origen portugués.

Mendoza tiene, según constató OKDIARIO, a varios familiares trabajando en la institución provincial y en Promedio, el consorcio medioambiental dependiente de la Diputación. Su nuera había obtenido una plaza de funcionaria en un proceso selectivo que el TSJ de Extremadura tumbó por irregularidades detectadas en la corrección de un ejercicio.

El intento de recurso ante el Supremo se ha revelado baldío. Con la inadmisión, la Diputación queda obligada a ejecutar la sentencia original, que ordena retrotraer el proceso selectivo al momento del suspenso para que la aspirante pueda impugnar su calificación ante un nuevo tribunal, distinto del que examinó su ejercicio inicialmente.

La Diputación de Badajoz ha vivido en los últimos años varios procesos de selección de personal marcados por la polémica, en un contexto en el que la propia institución afronta la inminente sentencia del caso del «hermanísimo». Podría llegar esta misma semana.

Esta nueva providencia del Supremo no entra a valorar el fondo del asunto —la posible existencia de un trato de favor—, sino únicamente los defectos formales del recurso, un matiz que no exime a la institución de dar cumplimiento a lo ya juzgado.

El expediente, cerrado en los tribunales, reabre ahora la incógnita administrativa: qué hará la Diputación de Badajoz con una sentencia firme que lleva año y medio esperando su ejecución. Puede ejecutar la sentencia del Alto Tribunal de oficio o esperar a que algún interesado lo pida, lo cual podría tardar en llegar porque los aspirantes rivales tienen miedo a represalias en el futuro.