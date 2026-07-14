Los expertos en Recursos Humanos coinciden: si tus compañeros de trabajo no tienen vida fuera de la oficina, «aléjate»

En muchos entornos laborales, lo que a simple vista parece implicación o compromiso puede esconder dinámicas poco saludables. Cada vez más expertos en Recursos Humanos advierten de un patrón que se repite en oficinas y empresas y que es el de contar con compañeros o jefes que convierten el trabajo en el centro absoluto de su vida y arrastran a los demás a esa misma dinámica.

De este modo, debemos estar atentos ante el hecho de sufrir por ejemplo de reuniones interminables, jornadas que se alargan sin necesidad o una presión constante por estar disponible ya que éstas son algunas de las señales más comunes. Según explica Rafael Alonso, divulgador especializado en bienestar laboral, este tipo de comportamientos no solo generan desgaste, sino que pueden derivar en relaciones tóxicas. La clave, según el experto, no está en adaptarse, sino en entender el origen del problema y aprender a poner límites.

Si tus compañeros de trabajo no tienen vida fuera de la oficina, «aléjate»

En muchas empresas, lo que se interpreta como compromiso o implicación puede esconder una realidad muy distinta. Cada vez es más frecuente encontrar perfiles que convierten el trabajo en el eje central de su vida. Esta forma de relacionarse con el entorno laboral puede estar bien para quien asume comprometerse de ese modo con el trabajo, pero lo cierto es que también puede afectar al resto del equipo y ahí es donde se genera un problema. La presión por alargar jornadas, participar en reuniones innecesarias o estar siempre disponible acaba generando desgaste.

Por eso, los expertos en Recursos Humanos insisten en la importancia de detectar estas dinámicas a tiempo. Identificarlas no sólo ayuda a proteger el bienestar personal, sino también a evitar entornos laborales marcados por la toxicidad.

Cuando el trabajo lo es todo (y eso afecta a los demás)

Rafael Alonso, experto en Recursos Humanos y creador de contenido en TikTok a través de la cuenta @rafabienestarlaboral, advierte sobre este fenómeno en uno de sus vídeos más recientes. En él, lanza un mensaje claro: no todo lo que ocurre en el trabajo tiene que ver contigo. «Tienes que dejar de tomarte las cosas de forma personal en el trabajo y dejar de creer que todo lo que hacen va contigo», explica.

Según detalla, hay personas para las que el entorno laboral es su único espacio de validación. «Es el único lugar donde sienten autoridad, el único lugar donde alguien les escucha y el único espacio donde sienten que controlan algo». Y es vacío fuera del trabajo se traduce, muchas veces, en comportamientos que afectan directamente al equipo. «Por eso te encuentras con jefes o compañeros que quieren hacer reuniones eternas, que trabajan fines de semana o que esperan que tú hagas lo mismo».

El problema no es sólo la sobrecarga, sino la expectativa implícita de que todos deben actuar igual. En muchos casos, esta presión se manifiesta de forma indirecta con mensajes fuera de horario, comentarios sobre la «implicación»” o comparaciones con otros compañeros. «Cuando tú no entras en ese juego, se molestan. Pero no porque estés haciendo algo mal, sino porque tu límite les confronta con su vacío».

Toxicidad laboral, descubre cómo se genera y cómo identificarla

El experto va un paso más allá y explica el origen de ciertas actitudes tóxicas en el trabajo. «Si alguien no ha construido una vida fuera del trabajo, acabará usando cada pequeña cuota de poder que tenga para controlar a los demás». Esa necesidad de control puede derivar en comportamientos dañinos: «Muchas veces traerá su frustración al trabajo y la proyectará sobre ti. Te hará dudar, te hará sentir culpable y te hará pensar que el problema eres tú».

Algunas señales claras de este tipo de entorno incluyen la sensación constante de culpa al desconectar, la dificultad para decir que no o la percepción de que nunca es suficiente, por mucho que se haga.

Qué hacer si te encuentras en esta situación

Frente a este escenario, la recomendación es clara y pasa por actuar con estrategia. No se trata de entrar en conflicto directo, sino de marcar límites de forma firme y coherente. Y entre las medidas más efectivas, los expertos recomiendan establecer horarios claros, evitar responder mensajes fuera de la jornada laboral y no justificar constantemente el tiempo personal. También es clave aprender a decir «no» sin sentirse culpable. En los casos más graves, documentar situaciones de abuso o presión puede ser fundamental, especialmente si es necesario trasladarlo a Recursos Humanos o a instancias superiores.

La clave, según los expertos está en poner límites

«Si hay toxicidad, pon límites. Si hay abuso, documéntalo», aconseja Alonso. Y lanza además un recordatorio final que resume toda su reflexión: “No todo lo que te hacen en el trabajo habla de ti. Muchas veces habla de quiénes son ellos cuando salen de allí. Cuídate».