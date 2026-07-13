El filial del Barcelona de cuarta categoría lleva ya gastado más dinero que 10 equipos de Primera División

El Barcelona ha comenzado este mercado de fichajes con mucho movimiento. Llevamos solamente 13 días oficiales desde que el mercado abrió y la entidad azulgrana ha gastado más de 100 millones de euros en su primer equipo. Pero el club blaugrana también está reforzando su filial con el objetivo de devolverlo a Primera Federación.

El gasto del Barcelona para su filial en este mercado ya asciende a 4,6 millones de euros en la cuarta categoría del fútbol español. El último en llegar ha sido el lateral ecuatoriano Josué Caicedo, que llega cedido desde el LDU de Quito, pero con una opción de compra a final de curso por 2,5 millones.

Un filial del Barcelona que también ha gastado 1,50 millones en ejecutar la opción de compra que tenía sobre Hamza Abdelkarim, delantero del Ah Ahly, que el año pasado ya jugó con el juvenil culé, este verano ha disputado el Mundial con Egipto y durante la pretemporada estará a las órdenes de Hansi Flick. El Barça Atlètic también ha gastado 600.000 euros en dos jugadores del Tenerife B: Joni Hernández y Juan Ybarra.

El montante económico gastado por el Barcelona hasta este 13 de julio (4,6 millones de euros) supera el gasto de hasta diez clubes de Primera División. Un dato tremendo que habla muy mal de la Liga de Tebas y que demuestra el importante gasto que quiere hacer la entidad catalana en su filial para devolverla a la tercera categoría española tras su descenso hace dos temporadas.

Villarreal, Celta de Vigo, Athletic Club de Bilbao, Levante, Osasuna y Málaga no han gastado ni un euro en estos días de mercado. La Real Sociedad solamente 1,50 millones, Alavés 3, Racing de Santander 3,50 y Valencia 4. Todos estos clubes han invertido menos dinero que el filial del Barcelona hasta este momento de mercado.