Neymar la vuelve a liar en Brasil: burlas y bailes al grito de «eliminados» contra el rival

Lío morrocotudo el que lió Neymar en la Copa de Brasil. No solamente fue el autor de la asistencia que valió el pase a los cuartos de final del Santos ante el Remo, sino que también protagonizó una serie de altercados ante la afición, directivos, cuerpo técnico y jugadores del equipo rival. El astro brasileño, tocado tras el Mundial 2026, vivió un auténtico infierno en el Estádio Evandro Almeida, de Belém.

Las imágenes que dejó Neymar tras el pitido final fueron vergonzosas, impropias de un jugador de su calibre y recorrido, que se dejó llevar por el calor de un partido que no fue fácil, en lo deportivo ni en lo anímico. Y es que Neymar se encontró con un Estádio Evandro Almeida bastante hostil, con mucho que decirle, algo que llevó al futbolista brasileño a un estado de malestar y furia que acabó explotando con el júbilo del triunfo y el pase de ronda copero.

Desde que Neymar llegó al estadio, desde las gradas se escucharon diferentes cánticos dirigidos al brasileño, y no precisamente cariñosos. El brasileño no partió de inicio de hecho, esperó en el banquillo y tuvo la oportunidad de saltar al campo en la segunda mitad, aún con el marcador 0-0. La realidad es que su entrada cambió la cara del Santos, despertó su mejor versión y fue autor de la asistencia que provocó el gol de Rony, que tan solo tuvo que empujarla. El propio Neymar tuvo una clara para 0-2 que no aprovechó.

Nem fudendo que o Neymar tava mandando beijo e avisando pro cara que era pra mulher dele 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣 pic.twitter.com/rEqA7SRr1z — Fla Zone 🔴⚫️ (@Flazone_) August 5, 2026

Su importancia en el partido caldeó aún más el ambiente en el Estádio Evandro Almeida, que no se cansó de abuchear y dedicar cánticos al brasileño. Neymar tomó apunte, se guardó las muestras de ‘cariño’ y pasó factura tras el pitido final. Ya con el pitido final con el 0-1, con el pase a cuartos de final de la Copa de Brasil para el Santos, Neymar salió del terreno de juego dirigiéndose a la grada, lanzando besos a modo de burla ante diferentes aficionados que se le encaraban a medida que se acercaba al túnel de vestuarios, donde la cosa iría a mayores.

Após o apito final da partida contra o Remo, Neymar provocou dirigentes e torcedores do time paraense que estava na zona mista do Estádio Mangueirão. «Eliminado! Eliminado!» 📽️ Gols Norte pic.twitter.com/l3dkgeJS40 — LIBERTA DEPRE (@liberta___depre) August 5, 2026

Ya en el túnel de vestuario, con un Neymar ya con la cara desencajada, la mínima chispa y gritos desde el vestuario del Remo, el brasileño terminó de explotar, lanzando gritos a sus rivales, «¡eliminados, eliminados!», mientras era agarrado por sus compañeros. Ya a las puertas del vestuario del Santos, se dio golpes en el escudo del Santos y dedicó unos bailes antes de desaparecer de la vista de sus rivales.

La crispación ya era total entre ambas plantillas y cuerpo técnico, con el ambiente muy caldeado entre gritos y algunos amagos de formarse una tangana pese a estar separados por la seguridad y varias vallas protectoras. La tensión no escaló, al menos en las imágenes que han trascendido de los hechos, aunque las críticas hacia Neymar no han hecho más que empezar.

Santos elimina a Remo de la Copa de Brasil… y esta es la reacción de Neymar ante los aficionados rivales. 😳🗣️ «ELIMINADOS, ELIMINADOS». pic.twitter.com/NRVEwa6hDT — Offsider (@Offsider_ES) August 5, 2026

En zona mixta, el presidente del Remo, Antonio Carlos Teixeira, criticó con dureza el comportamiento de Neymar: «Santos no necesita de esto. Ese vagabundo de Neymar, que es idolatrado por un montón de niños, hizo sus payasadas y encima vino a provocar. ¡Nosotros somos culpables de idolatrar a un montón de vagabundos como ese tipo!». El episodio acabó con la salida del estadio de Neymar y el vehículo en el que era transportado zarandeado por la afición local.