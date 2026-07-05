¿Por qué Neymar no juega con Brasil el partido del Mundial ante Noruega?

Neymar vuelve a ser suplente en un nuevo partido de Brasil en el Mundial 2026. La selección entrenada por Carlo Ancelotti juega ante Noruega en octavos de final del Mundial 2026 y Neymar, uno de los jugadores más mediáticos de la selección brasileña, no juega el partido. Esto ya no es novedad. Y la razón es muy simple: Carlo Ancelotti no saca a Neymar de titular por razones deportivas.

Es el quinto encuentro de Brasil en el Mundial y en los cinco Neymar ha sido suplente. No solo eso. El actual jugador del Santos, de 34 años, sólo ha disputado 14 minutos en el torneo, en el duelo ante Escocia, último de la fase de grupos. Todos los demás los ha visto íntegramente desde el banquillo.

Si bien Neymar llegó al Mundial lesionado, ahora ya está plenamente recuperado de su lesión y el motivo de su suplencia es deportivo. Ancelotti no le quiere en su once titular y eso que ante Noruega, para pasar a cuartos del Mundial, sacó a cuatro delanteros: Rayan, Cunha, Martinelli y Vinicius.

Así, todavía no hay hueco para Neymar en la selección de Brasil. El ex futbolista de Barcelona y PSG llegó al Mundial con molestias físicas, pero ya está recuperado, por lo que Neymar no esté disputando el partido entre Brasil y Noruega se debe a una decisión deportiva de Ancelotti.

Y eso que en la previa de este encuentro de octavos, que se juega en Nueva York, Ancelotti dejó entrever que Neymar sí jugaría, aunque ahora habrá que esperar a la segunda parte. «Vinicius y Neymar pueden y van a jugar juntos», dijo el ex entrenador del Real Madrid ante las preguntas de los periodistas. En Brasil el debate es ese, si la estrella actual -Vinicius- y la estrella pasada -Neymar- podrán coincidir en el terreno de juego.

Brasil – Noruega en octavos del Mundial 2026

Brasil disputa ante Noruega el tercer partido de octavos de final del Mundial 2026, un partidazo que se juega en Nueva York, en el estadio que albergará la final, a partir de las 22:00 hora española (una menos en las Islas Canarias).

No vale ya fallar y quiere alcanzar nuevamente la ronda de cuartos, en la que fue eliminada en el último Mundial ante Croacia en penaltis. Ancelotti tiene un reto: mejorar esa clasificación y pelear otra vez por el título mundial, que se resiste desde hace 24 años.