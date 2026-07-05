Alineación de Brasil para el partido ante Noruega en el Mundial 2026 hoy

Brasil disputa ante Noruega el tercer partido de octavos de final del Mundial 2026, un partidazo que se juega en Nueva York, en el estadio que albergará la final, a partir de las 22:00 hora española (una menos en las Islas Canarias). Para este decisivo encuentro, Carlo Ancelotti ha dado continuidad a los jugadores que ya disputaron el partido de dieciseisavos ante Japón, aunque saca un once muy ofensivo. Así, el equipo titular de Brasil ya es oficial.

Este es el equipo que saca la selección de Brasil para este partido ante Noruega de octavos del Mundial: Alisson; Danilo, Gabriel, Marquinhos, Douglas Santos; Guimaraes, Casemiro; Rayan, Cunha, Martinelli y Vinicius.

Con ello, Ancelotti saca cuatro delanteros, con Rayan, Cunha, Martinelli (autor del gol clave ante Japón en el tramo final del encuentro) y Vinicius. Vuelve a dejar a Neymar en el banquillo (algo esperado) y apuesta, como estaba claro, por su gran estrella, Vinicius, que lleva cuatro goles en este Mundial, y vuelve a liderar a una Brasil que se juega muchísimo en este encuentro.

No vale ya fallar y quiere alcanzar nuevamente la ronda de cuartos, en la que fue eliminada en el último Mundial ante Croacia en penaltis. Ancelotti tiene un reto: mejorar esa clasificación y pelear otra vez por el título mundial, que se resiste desde hace 24 años.

El encuentro entre Brasil y Noruega se disputa en el estadio de Nueva York / Nueva Yersey a partir de las 22:00 hora española (una menos en las Islas Canarias) y es el tercer encuentro de octavos. Este sábado ya se disputaron dos: la victoria de Marruecos ante Canadá y el triunfo de Francia contra Paraguay.

El ganador de este partido entre Brasil y Noruega se medirá en cuartos al vencedor del duelo entre México e Inglaterra, partido que se juega en el Estadio Azteca de Ciudad de México y en la madrugada del domingo al lunes en España, a las 2:00 horas.