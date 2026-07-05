Alineación de Noruega para el partido ante Brasil en el Mundial 2026 hoy

Noruega se mide ante Brasil en el Mundial 2026 con un objetivo histórico: jugar por primera vez los cuartos de final de este torneo. Jamás la selección nórdica ha llegado tan lejos y, hasta ahora, en sus tres participaciones previas, lo máximo eran los octavos, la ronda en la que ahora se miden a Brasil. Por supuesto, para este partido, Noruega sale con todo, con Haaland como máxima estrella en el equipo titular.

Así, Solbakken, seleccionador de Noruega, saca este once titular ante Brasil: Nyland; Ryerson, Ajer, Heggem, Wolffe; Berge, Berg, Odegaard; Sorloth, Nusa y Haaland.

Como no podía ser de otra forma, Haaland lidera a la selección de Noruega en este difícil partido para ellos. Enfrente está Brasil, pentacampeona del mundo, que busca con Ancelotti volver a ganar un Mundial 24 años después. A Haaland, que ha marcado 25 goles en los últimos 13 partidos con Noruega (y ha anotado en cada uno de esos 13 duelos), le acompañan en la parte de ataque Sorloth y Nusa, escoltados por el capitán Odegaard.

Noruega sólo ha tenido tres participaciones en Mundiales antes del actual. En 1938 llegó a octavos (era otro formato diferente). En 1994 -jugado en Estados Unidos- se quedó en fase de grupos. Y en 1998 llegó también a octavos, eliminados por Italia. Así, de ganar a Brasil este domingo, Noruega conseguirá su mejor resultado histórico en un Mundial.

Este Brasil – Noruega es el tercer encuentro de octavos de final del Mundial 2026 y se juega en Nueva York, en el estadio que albergará la final. El encuentro entre brasileños y noruegos comenzará a partir de las 22:00 hora española (una menos en las Islas Canarias).

Para llegar aquí, Noruega quedó segunda en el grupo de Francia, contra quien perdió en el tercer encuentro tras ganar a Iraq y Senegal. En dieciseisavos eliminó a Costa de Marfil remontando y con un gol de Haaland en los últimos minutos del partido.