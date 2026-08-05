Newey y Aston Martin vuelven a confiar en Honda: «Hay una relación de trabajo muy estrecha»

Las crisis, como siempre en esta vida, tienen dos caminos, el bueno y el malo. Cómo afrontarlas y dar con la solución suelen llevar hacia el primero de estos; algo así parece haber sucedido entre Aston Martin y Honda tras los primeros críticos meses de la escudería en el actual Mundial de Fórmula 1. Sus máximos responsables, Adrian Newey por el lado de Aston Martin y Koji Watanabe por el de Honda, coinciden en que las turbulencias generadas en el inicio han dado paso a un estado de calma, soluciones y un futuro mucho más positivo para ambos, especialmente para los intereses de sus pilotos en pista.

«Creo que lo que realmente ha progresado es precisamente la relación», confesaba estos días Newey sobre esta crisis entre Aston Martin y Honda que se ha extendido durante demasiados meses, sin encontrar los problemas o, más bien, sin encontrar las soluciones para estos.

El líder de Aston Martin recalca que «tras lo que solo puede calificarse de un comienzo desastroso, lo positivo, porque siempre se buscan aspectos positivos, es que ha propiciado una relación de trabajo muy estrecha entre Honda y Aston Martin», destacando que siguen «desarrollando eso en todas las áreas».

La Fórmula 1 se encuentra en estos momentos en su parón veraniego y no volverá hasta el próximo 23 de agosto en el circuito de Zandvoort, en el GP Países Bajos, cuando Newey prevé que se puedan ver las primeras novedades en el AMR26 de Fernando Alonso, unas evoluciones en el monoplaza que puedan generar otra corriente en las carreras, quién sabe si suficiente para alguna gran alegría para el piloto español.

«Así que estoy muy contento con el progreso que estamos logrando desde el punto de vista de nuestra relación. Normalmente, si las relaciones mejoran, el rendimiento también mejora», insiste Newey, que valora muy positivamente este nuevo panorama con Honda, donde las conversaciones fluyen y las mejoras llegan solas.

Según Newey, hay dos fechas claves para ver la evolución y esta nueva buena sintonía entre Aston Martin, fijando el circuito de Zandvoort y el de Bakú como escenarios en los que el monoplaza dé un salto cualitativo, previsiblemente con una nueva unidad de potencia remozada que dispare sus prestaciones: «La evolución técnica, en lo que respecta al coche de Hungría y luego las actualizaciones, como ya mencioné, que llevaremos a Zandvoort y después a Bakú, sí, creo que han supuesto pasos muy importantes».

«Está claro que estamos intentando recuperar terreno. ¿Eso nos convertirá en el coche más rápido?», razona Newey, que concluye con certezas: «Lamentablemente, no. Pero, ¿representa un buen paso adelante con respecto a donde estábamos? Sí, creo que sí».

Estas declaraciones de Newey van en sintonía con las recientes de Shintaro Orihara, que aseguraba que están esforzándose por cumplir las expectativas de Fernando Alonso de cara al segundo tramo del Mundial de Fórmula 1: «Ese es nuestro objetivo, sin duda. Así que estamos trabajando estrechamente y sabemos que es un gran piloto. Tiene una gran pasión y confía en Honda. Por eso queremos ofrecerle lo que pide; ese es sin duda nuestro objetivo».