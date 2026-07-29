Neymar anuncia su retirada de la selección brasileña: «Ya he hecho historia allí»

Neymar se retira de la selección de Brasil. El astro brasileño se despide así de la Canarinha, cerrando la puerta a verle en próximas citaciones de cara a la Copa América de 2028 o al próximo Mundial, el de 2030. Su participación en el pasado Mundial 2026 fue su último viaje con la selección, marcado por su estado físico y una lesión que llegó a poner en duda su convocatoria.

«Gracias, pero no, por ahora, en la selección brasileña», así manifestó Neymar que ponía punto y final a su papel con Brasil, con escasa contundencia, con ese «por ahora» que deja esperanzas a los más creyentes, pero apartado de una selección de la que ya Carlo Ancelotti ha manifestado que prepara una revolución, una renovación completa donde el propio Neymar estaría incluido.

🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨عاااجللل الأسطورة نيمار يعلن انه لن يلعب مع البرازيل مجددًا😢😢🇧🇷❌ اشكركم لكن لا في الوقت الحالي في المنتخب البرازيل اعتقد انني قد صنعت التاريخ هناك، وكنت سعيد جداً. عشت أشياء كثيرة، وقدمت دمي وحياتي وقاتلت دائماً من أجل القميص الأصفر، لكنني أعتقد أنني لا… pic.twitter.com/L57A2yi2PK — Team Neymar (@TeamNey10) July 29, 2026

Neymar recalcaba que cree «que ya he hecho historia allí, y estuve muy feliz», en relación a todos sus episodios con la selección brasileña: «Viví muchas cosas, di mi sangre y mi vida, y siempre luché por la camiseta amarilla, pero creo que ya no quiero eso».

Las lágrimas de Neymar en el pasado Mundial 2026, justo tras caer eliminados ante Noruega en los octavos de final, eran una señal clara del camino que iba a adoptar el brasileño. Ya su convocatoria para esta cita mundialista estuvo bajo lupa en todo momento, porque no llegaba completamente recuperado y porque finalmente acabó recayendo, pensando en que su plaza pudo estar ocupada por otro futbolista.

NEYMAR NÃO JOGARÁ A COPA DE 2030! 🇧🇷❌ O craque falou em entrevista que o seu momento na Seleção acabou e não deve mais vestir Amarelinha. #SeleçãoBrasileiro #FBR pic.twitter.com/ScqEXPe5UI — TNT Sports BR (@TNTSportsBR) July 29, 2026

Su gol en aquel partido significó mucho para él; tras el pitido, cayó al suelo y no pudo parar de llorar. Aquel fue su último partido y su último gol con una selección con la que no ha logrado los éxitos que sí consiguieron camadas anteriores. A él le tocó liderar esta, pero no pudo ejercer como el baluarte que se esperaba de él.

Neymar ya dejó caer estas semanas que era su final con Brasil y sus nuevas declaraciones, ya concentrado plenamente con el Santos, su club de siempre, no hacen más que confirmar el fin de una etapa. Ni estará para la próxima Copa América, cuando cumpliría 36 años, ni tampoco lo estará para el Mundial 2030, ya con 38 años.

En cualquier caso, Neymar se despide siendo el máximo goleador de la historia de Brasil y habiendo conseguido dos títulos con la selección, tanto la Copa Confederaciones lograda en 2013 como la medalla de oro de los Juegos Olímpicos que celebró su país, en Río 2016. Sin embargo, ni logró alzarse con una Copa América ni con un Mundial, pese a estar presente en 2014, 2018, 2022 y 2026. Eso sí, puede decir que marcó gol en todas las que disputó.