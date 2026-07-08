La reflexión de Endrick para responder a las críticas tras la eliminación de Brasil: «Me cuesta pensar…»

Endrick ha sido uno de los señalados tras la eliminación de Brasil del Mundial 2026 a manos de Noruega. El jugador del Real Madrid falló un mano a mano ante Nyland cuando el partido estaba empatado y Romario ha sido una de las leyendas que ha señalado al delantero por su fallo. En medio de la tormenta, el joven futbolista ha publicado un sentido mensaje en las redes sociales.

Brasil ya está en casa después de caer eliminada en los octavos de final del Mundial 2026 a manos de la Noruega de Haaland, quien con dos goles dejó a la pentacampeona sin opciones de su sexto título mundial. De esta eliminación, uno de los futbolistas que peor parado ha salido ha sido Endrick, que en la segunda mitad falló con 0-0 en el marcador un mano a mano contra Nyland. Este fallo a la postre fue decisivo en la derrota del equipo de Ancelotti y por ello las críticas se han centrado sobre el joven delantero.

Una de las leyendas que no ha dudado en señalarlo ha sido Romario, que dejó claro que tenía que haber metido ese gol. «Me gusta Endrick y va a ser un jugador que nos dará muchas alegrías, pero contra Noruega estuvo terrible. Después la gente dice: ‘Ah, es que es joven’. Que se joda. Tiene que meter ese puto gol. Joven, de mediana edad, viejo, me da igual», dijo en televisión el ex delantero campeón del mundo en 1994 con Brasil.

Endrick responde a las críticas

Endrick ha querido responder a las críticas con un mensaje en las redes sociales escrito horas después de disputar uno de los partidos más crueles en su corta trayectoria como profesional.

«Todavía me cuesta pensar en cómo consolar a todos como me gustaría, pero sé que tengo muchos a los que agradecer. A Dios, por la oportunidad; a mi familia, por su cariño y apoyo; y a todos los brasileños, por su aliento y aliento», comenzó diciendo el futbolista en un mensaje publicado en las redes sociales que acompañó con una foto lamentándose.

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«El orgullo de nuestra historia y la esperanza de volver a ganar el trofeo más grande seguirán guiándome cada día, y con cada uno, haré todo lo posible para estar juntos otra vez y más fuertes», afirmó un Endrick que ahora se tomará unas merecidas vacaciones con el objetivo de ganarse a Mourinho en su regreso al Real Madrid después de haber cumplido con nota en su última cesión al Olympique de Lyon.