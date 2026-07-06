Ancelotti minimiza la eliminación de Brasil: «Esta derrota es el principio de un nuevo ciclo»

Ancelotti dice que la eliminación de Brasil ante Noruega en octavos -el peor Mundial en 36 años- supone «el principio de un nuevo ciclo». El técnico italiano seguirá al frente de la selección brasileña, con la que tiene contrato hasta 2030, a pesar del descalabro en este Mundial.

«Es obvio que estamos todos profundamente tristes porque el equipo de ahora no hizo un Mundial espectacular, ni un buen Mundial», comentó Ancelotti en la rueda de prensa posterior a la derrota en octavos. «También pienso que en el partido de hoy merecíamos ganar», añadió Ancelotti.

«Cuando pasa un momento así, tienes que pensar que una derrota es el inicio de una nueva aventura o de una nueva temporada. Tenemos que seguir trabajando, mejorando, encontrar nuevas ideas. No es un final, es el principio de un nuevo ciclo esta derrota», añadió el ex entrenador del Real Madrid.

Brasil cayó ante Noruega por 1-2 y completó su peor Mundial en 36 años, desde 1990. La selección brasileña se vio devorada por dos goles de Haaland, pero en la primera parte, con 0-0, hubo una jugada clave: un penalti a favor de Brasil que falló Bruno Guimaraes. Ancelotti, seleccionador de Brasil, justificó la elección del futbolista del Newcastle por unos datos de ¡dos penaltis tirados! en toda la temporada.

«Hicimos una estadística de un año de jugadores rivales y también de los nuestros. El mejor (lanzador de penaltis) era Raphinha. De los que estaban, era Neymar, después Igor Thiago y después Bruno Guimaraes. Y después era Martinelli. Escogimos a Bruno Guimaraes porque pensábamos que era el mejor en el campo», comentó Ancelotti en rueda de prensa.

Su hijo, Davide Ancelotti, su segundo entrenador, reconoció que fueron ellos quienes decidieron que fuera Guimaraes quien tirara la pena máxima. Y no Vinicius, gran estrella de Brasil. El jugador del Newcastle tiró mal el penalti y lo falló. Vinicius no estaba ni en el top 5.

Lo curioso es que lo que dice Ancelotti se basa en sólo dos penaltis tirados por Bruno Guimaraes. Tiró dos esta última temporada y acertó los dos, pero en encuentros normales de Premier, no de gran importancia como este de un Mundial. Anotó ante el Brentford y contra el Leeds United. Sin embargo, Vinicius tiró siete y sí, falló dos, pero es que de los acertados nos encontramos partidos de importancia mundial y tan intensos como un derbi ante el Atlético o contra el City en Champions.